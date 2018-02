Billedserie: Snebyger hærger Japan

Venstres gruppeformand, Søren Gade, fik for flere måneder siden kendskab til et rygte om, at Jakob Engel-Schmidt var blevet stoppet af politiet, men konfronterede angiveligt ikke sin gruppefælle med det.

»Jeg havde hørt et rygte om det, men er ikke blevet det fortalt. Det kendskab jeg fik, at nu var Jakob blevet frakendt sit kørekort, hørte jeg i går aftes«, siger Søren Gade, efter det er kommet frem, at Jakob Engel-Schmidt i juli måned sidste år blevet taget af politiet for at køre bil med kokain i blodet.

Ifølge V-gruppeformanden blev der fulgt op på rygtet, men han ønsker ikke at fortælle hvordan.

»Vi gjorde det, man kunne forvente af os på det tidspunkt«, siger Søren Gade.