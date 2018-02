Foto: Syd- og Nordkorea åbner vinter-OL skulder ved skulder under samme flag

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol risikerer at komme under et gevaldigt pres.

Sådan lyder advarslen fra Amnesty International, efter at regeringen i kraft af sit formandskab for Europarådet har sendt et udkast til den længe ventede København-erklæring om menneskerettighedssystemets fremtid.

»Hvis du er en polsk kvindesagsdemonstrant, en tyrkisk journalist eller en russisk LGBT-aktivist, så må det give anledning til alvorlig bekymring, at et i menneskeretlig forstand velfungerende land som Danmark vil flytte hegnspælene for domstolen længere væk fra borgerne og tættere på staten«, siger Trine Christensen, der er generalsekretær i Amnesty i en skriftlig kommentar.

Politiken beskrev tidligere på ugen, at regeringen i sit udkast til en København-erklæring har nedtonet sit bebudede opgør med det europæiske menneskeretssystem.