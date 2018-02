Hvilket ét bliver det? Et af disse 6 billeder bliver ’Verdens bedste pressefoto’ i år

Fotograferet af Adam Ferguson for The New York Times

Aisha, 14 år, bliver portrætfotograferet i Maiduguri i deltaten Borno i Nigeria. Efter at være blevet kidnappet af Boko Haram blev Aisha sendt ud på en selvmordsbombe-mission, fik spændt sprængstoffer fast på kroppen og ordre om at sprænge sig selv i luften et sted med mange mennesker. Men det lykkedes hende at flygte og finde hjælp i stedet for at detonere bomberne.

Billedet er taget 21. september 2017

