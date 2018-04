Vildt hjørne af byen: Hælervarer på fortovet, mænd der knækker valnødder med fingrene og skumle mørke hjørner

FOR ABONNENTER

»eg forstår godt frygten og tårerne – alt det, der er forbundet med at have homoseksualitet i familien. Det, jeg ikke forstår, er truslerne, volden, social kontrol, sladder. At nogen fortæller min mor, at det er en sygdom: Helt ærligt, ville du ringe og håne en familie, der var ramt af kræft? Eller skælde nogen ud, fordi de har influenza? Homoseksualitet er jo ikke en sygdom, men et vilkår, som man ikke burde straffe den enkelte for. Vi skal have fjernet den religiøse argumentation om, at man som homoseksuel ikke kan være en del af fællesskabet, ikke får del i efterlivet, ikke bliver tilgivet. At man ikke er muslim«.

Den 34-årige tv-journalist Abdel Aziz Mahmoud er blandt andet kendt fra DR-serien ’Familien fra Lærkevej’, der handler om livet i hans egen familie, som har palæstinensiske rødder. I 2016 fortalte han i reportagens sidste afsnit, at han er kæreste med en mand.

Selv om Abdel Aziz Mahmoud ikke er interesseret i at være ’ham indvandrerhomoen’, er han aktuel i et nyt tv-program, hvor han konfronterer det store tabu, som homoseksualitet stadig er i store dele af det danske muslimske miljø. Blandt andet opsøger han tre imamer for at forsøge at forstå, hvordan islam ser på homoseksuelle.

»Jeg har ikke tidligere blandet religionen ind i det, men det gør jeg nu. For vi tale om det, og jeg har en platform og føler mig forpligtet til at rykke på det her, fordi jeg er i en privilegeret situation, hvor jeg ikke er blevet udstødt, slået eller har været selvmordstruet. Jeg har mødt kærlighed og omfavnelse, og det er langtfra normen for homoseksuelle med samme baggrund som min. Jeg er overhovedet ikke ude på at hænge muslimer ud som slemme og formørkede eller på at kritisere eller ændre religionen eller skrifterne. Men jeg vil gerne ændre menneskers tilgang til de ting, de ikke forstår«, siger Abdel Aziz Mahmoud.