Dansk fotojournalist vandt tredjeplads i World Press Photo: Hvor meget drømmer de om det, hvor langt er de villige til at gå? Den danske fotograf Nikolai Linares fotograferede unge drenge på en tyrefægterskole i Spanien – og vandt tredjeprisen i kategorien sport ved World Press Photo.

Den ultimative drøm for de drenge, danske Nikolai Linares har portrætteret i sin serie om en tyrefægterskole, er at blive båret på skuldrene af en jublende folkemængde efter at have triumferet i tyrefægterarenaen.