1. pris i kategorien Sport, billedserier: I Iran gælder begrænsninger for kvindelige fans på fodboldstadioner. Da fodbold er landets mest populære sport, har forbuddet været et kontroversielt offentligt stridspunkt. 10. november bad Fifa-præsidenten, der var til stede for at overvære AFC Cup-kampen i Teheran, om at se, at kvinder fik lov til at deltage. Et udsnit af kvinder fik lov at deltage, mens mange andre blev forment adgang.