Se billederne: I hele verden blev lyset slukket

De plejer at være i fokus. Turistattraktionerne. Men lørdag slukkede byer rundt om i verden for lyset i en time, og det henlagde de kendte bygninger i et uvant mørke.

’Earth Hour’, som begivenheden hedder, er et internationalt initiativ, hvor alle - stor som lille - kan være med til at gøre verden lidt bedre i et splitsekund. Så hvis du lagde mærke til, at der mellem klokken 20.30 og 21.30 var helt mørkt inde hos din nabo, har hun højst sandsynligt været med til at markere klimaproblematikken sammen med resten af verden.