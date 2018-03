Stjernebryggerierne har mindst én pilsner på menukortet: Carlsberg Byens nye øl- og musikfestival vil være for alle Hops vil forene hollandsk ølkultur med dansk på en forårsdag i Carlsberg Byen. Musik vil der også være, men det er hemmeligt.

Du kender det godt. Det der med at drikke en specialøl, der er sur eller bitter. Og det i en sådan grad, at det udgør et decideret værn mod givne noter af måske lidt lakrids og canadisk eg.

Trods en eksplosiv udvikling i dansk ølkultur over det seneste tiår kan de fleste af os nemlig stadig kalde os amatører, når det handler om øl. Men det vil den nye endagsfestival HOPS lave om på, når den løber af stablen for første gang 19. maj i Bryggeriforeningens store have i Carlsberg Byen.

»Vi vil gerne udbrede kendskabet til øl på en mere genkendelig og mangfoldig måde«, siger Stefan Cristopher Petersen, der er en af medarrangørerne for festivalen, som har plads til 3.000 gæster.

Man behøver ikke at vide alt om gæringsprocesser og malt for at kunne nyde en god specialøl

HOPS Festival. 19. maj. Carlsberg Byen, Kbh V. Billetpris 300 kr. Læs mere på hops-festival.com

»Vi synes ikke, man behøver at vide alt om gæringsprocesser og malt for at kunne nyde en god specialøl. Og man kan sagtens brede kendskabet til øl ud til nogle af de målgrupper, som bryggerierne normalt ikke når ud til alligevel«.

Derfor har HOPS inviteret i alt 12 af de mest interessante mikrobryggerier fra Holland og Danmark til København for at vise, hvad de duer til. Og det er ikke tilfældigt, at det lige er Heinekens moderland, der står for skud. Den nye festival er nemlig direkte inspireret af en hollandsk af slagsen – ølfestivalen TAPT fra Amsterdam, hvor man hylder – og visseligt konsumerer – specialøl i grønne omgivelser med livemusik og madboder lige ved hånden.

HOPS sigter efter at skabe en lignende oase med en havefestlig atmosfære, hvor det ikke handler om at være højt på hvedestrå, men mere om at nyde kvalitetsøl i godt selskab og hyggelige omgivelser. At sætte stemningen forrest er en af hovedambitionerne, fordi ølsmagning nemt kan blive en lukket klub, når garvesyren dikterer dialogen frem for hyggen. Og her er den hollandske ølkultur foran på point, mener Stefan Cristopher Petersen.

»Accepten af mikrobryggerier er mere udbredt i Holland, og der er en afslappet tilgang til øl, som vi gerne vil ramme. Det er vigtigt for os at udbrede kendskabet til øl på en åben måde. Og selv om mindre bryggerier har haft en længere løbetid i København, er tendensen stadig en nicheting, som foregår på små ølbarer, hvor man helst skal være lidt indviet for at være med«.

Musikken er krymmel

Ingen festival uden musik. Således også på HOPS, der lægger an til et musikalsk traktement med både etablerede og up-coming navne og bands fra begge kongeriger. Humlen, så at sige, ved det hele er bare, at programmet, de selv beskriver som »ambitiøst«, ikke bliver offentliggjort før på dagen. Men det er der en særlig grund til.

»Vi gør det primært, fordi vi gerne vil lave en ølfestival med et musikprogram og ikke en musikfestival med et ølprogram. Musikken kan hurtigt overskygge, og det er ikke meningen her. Det skal bruges om krymmel på toppen af kagen«, siger Stefan Cristopher Petersen.

Man må altså med andre ord bare stole på, at musikken er værd at lytte på. Og selv om det umiddelbart kan virke optimistisk for en spritny festival at bede om den slags tillid, når gæsterne står til at åbne portemonnæen, understreger de, at det er øllet, der spiller førsteviolin.

»Vi ser bryggerierne som stjernerne, og når vi vil lave et nyt take på en ølfestival, skylder vi dem, at det bliver på den måde«, siger Stefan Cristopher Petersen.

Indtil videre er de danske bryggerier Braw, Nørrebro Bryghus, Husbryggeriet Jacobsen, Gamma Brewing og Bajeur (by Depanneur) stillet en stadeplads i udsigt. I den hollandske ende står der blandt andet Oedipus Brewing, Amsterdam Brewboys og Two Chefs Brewing på etiketten hos udskænkerne. Allesammen er de blevet bedt om at have mindst én pilsner på menukortet, så alle kan være med. Feinschmecker eller ej.