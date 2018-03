Dobbelt-åbning fra Mikkeller: Kom til åbningsfest for chokoladefabrik i Kødbyen og spis smørrebrød ved Nørreport

Det startede bare med en øl. Men det tager jo - som bekendt - hurtigt om sig med den slags.

Nu laver Mikkeller alt, hvad man kan tænke sig: bryggerier, barer og festivaler, bare for at nævne lidt.

Seneste skud på stammen tæller noget så sødt som en lille chokoladefabrik i Kødbyen, Bean Geeks, der slår dørene op med en fest næste fredag.

Her laves der chokolade fra bunden. Det vil sige, at rå kakaobønner ristes på stedet, før de kværnes og formes til chokoladebarer. En såkaldt bean to bar-produktion, der sigter efter en autentisk og ren smagsoplevelse.

Læs vores interview med manden bag, den tidligere modefotograf Mads Stigborg, her.

I forlængelse heraf åbner købmandsbutikken Mikkeller General Store, hvor man kan finde udvalgte gourmetprodukter - alt fra oste og charcuterie til økologiske sodavand. Og øl, selvfølgelig.

Til åbningsfesten, der finder sted 6. april, vil der være smagsprøver på chokolade og gratis øl fra kl. 14 og indtil lageret er tømt. Sammen med Warpigs brygges der også på en speciel chokoladeøl til lejligheden. Den hedder Kold Chokolade og kan skylles ned sammen med en ny vodka, Den Klodsede Bjørn fra Frederik Plum, den ene halvdel af duoen bag spiritusbutikken Den Sidste Dråbe.

Er man lidt brødflov på dagen, kan man stille sulten med en delikat pain au chocolat lavet sammen med Democratic Coffee.

Men det er ikke nok med det.

Mikkeller tilføjer flere retter til menuen. Og hvad står bedre til en kold øl end højtbelagt smørrebrød?

Ølbrandet kaster sig samtidig helt oplagt over den traditionelle spise, når de relancerer smørrebrødsrestauranten Selma i nye lokaler på Rømersgade ved Nørreport.

Selma har hidtil huseret på Vesterbro i Westmarket, hvor den svenske kok Magnus Pettersson har lavet nyskabende og sæsonprægede versioner af de danske klassikere.

Nu går parterne sammen om at skabe et spisested med kvaliteten i højsædet - både for maden og øllet. Der er i alt 12 ølhaner på stedet, som Mikkeller hovedsageligt vil tage sig af med et roterende udvalg.

Restauranten har første servering 4. april, og det er muligt at booke et bord via deres hjemmeside. Mikkeller driver i forvejen smørrebrødsrestauranten Øl & Brød i Viktoriagade på Vesterbro.

Der er altså godt gammeldags gang i biksen hos Mikkeller. Og det gælder ikke kun hertillands.

Hypen strækker sig på tværs af Atlanten. I søndags åbnede bryggerne nemlig en enorm ølbar med indbygget bryggeri i New York. Det var på åbningsdagen for den amerikanske baseballsæson og midt i Citi Field, der er hjemmebane for New York Mets.