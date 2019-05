Find luftspaden frem: Tag til rockfestival på Amager i weekenden

10.-11.maj finder Nordic Noise Rock Festival sted for syvende år i træk. Denne gang i Amager Bio.

Fredag og lørdag kan du besøge Nordic Noise Rock Festival, når de inviterer til to dage fyldt med masser af rock og metal.

Det er syvende gang, festivalen holdes, men hvad der er helt nyt er, at festivalen i år afholdes i Amager Bio.

Festivalprogram Fredag d. 10 maj 22:00 Mike Tramp & Band Of Brothers (DK) 20:30 Electric Boys (SE) 19:15 Junkyard Drive (DK) 18:30 Black Oak County (DK) Lørdag d. 11 maj 23:00 Candlemass (SE) 21:30 The Night Flight Orchestra (SE) 20:00 Tygers Of Pan Tang (UK) 19:15 Ethereal Kingdoms (DK) 18:30 Silvera (DK)

»Det føles som at komme hjem«, lyder det fra arrangør Michael H. Andersen på biografens hjemmeside.

»Jeg er stolt over det stærke program, vi har klar indtil videre, og det er kun begyndelsen. Både publikum og artister ved, at der kommer til at vente dem en sublim oplevelse«.

Dette års program vidner om en festival, som har fundet sin egen legeplads i hardrock-/metallandskabet Steffen Jungersen, pr-ansvarlig for Nordic Noise Rock Festival

Årets headliner er det svenske doom-/heavymetalband Candlemass,rockveteranen Mike Tramp tager sit band med for at spille sin første koncert i København i over halvandet år, og Electric Boys, der tidligere har turneret med Metallica og Alice Cooper, vil også lægge vejen forbi.

Af danske navne tæller programmet navne som Junkyard Drive, Tainted Lady og Ethereal Kingdoms.

Bar og bio

»Med årene er Nordic Noise ved at have fået taget på et koncept, som ikke er helt som de andre rockfestivalers. Der er Heavy Metal – bestemt – men dette års program vidner om en festival, som har fundet sin egen legeplads i hardrock-/metallandskabet«, skriver Steffen Jungersen, pr-ansvarlig for festivalen, i en pressemeddelelse.

The Night Flight Orchestra. Pressefoto: Nuclear Blast

Indgang koster 550 kroner for partout- og 350 kroner for endagsbilletter. De kan købes via dette link.

For de mest dedikerede fans arrangeres desuden en særlig fest og bustur mellem biografen og en rockbar, der serverer kolde øl til musikken fra festivalen. Alt det kan du læse meget mere om her.

Nordic Noise Rock Festival, 10.-11. maj, Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S.