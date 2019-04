Badefest, fællesspisning og afrikansk folkemusik: Distortion annoncerer anti-festival

Med forårets komme er det snart tid til begivenheden, som mange elsker, og lige så mange elsker at hade.

29. maj begynder Distortion, der over fem dage forvandler Københavns gader til en potpourri af fest, farver og en ikke uanseelig mængde bræk i byens opgange.

Fakta Foreløbigt program til Anti Distortion Onsdag 29. maj, kl. 19.00-01.00 Koncerter og DJs i læsesalen på Det Kongelige Bibliotek og i Bibliotekshaven: Dirty Sound System (FR), Oktober Lieber (FR) og Wolfram Amadeus (AT). Torsdag 30. maj, kl. 19.00-01.00 Koncerter og DJs i Bryghuset og i Kridttårnet på Carlsberg: African Acid Is The Future (FR), Stella Chiweshe (ZW) og FredB2BSilas (DK). Fredag 31. maj, kl. 17.00-21.00 Slotsholmen (surprise) og bådtur (surprise). Lørdag 1. juni, kl. 17.00-21.00 Musikalsk badefest under Knippelsbro med blandt andre Lo Ersara (SE), grill ved Kulturtårnet og vin på kajen. Vis mere

Festivalen kører på 21. år i træk, og som sædvanlig forventes mere end 100.000 mennesker at troppe op til Københavns største folkefest.

Er du en af dem, der ikke har så meget tilovers for tusindvis af mennesker og tårnhøj basmusik uden for vinduet, har festivalen i år forsøgt at komme dig i møde.

Distortion bliver nemlig i år suppleret af ’festivalen’ Anti Distortion, der - du gættede det - er en antitese til gadefesten.

Ligesom alt andet på Distortion handler det om at fejre København Thomas Fleurquin, direktør hos Distortion

Anti-festivalen kommer til at foregå på nogle af byens mest historiske adresser, herunder Det Kongelige Bibliotek, Slotsholmen, Carlsbergs gamle bryghus og havnebassinet under Knippelsbro. I stedet for kampdruk og tinnitus vil der blive budt på fællesspisning, badefest og koncerter med mindre bas og lavere bpm.

»Anti Distortion bliver en serie af ’extra small’-begivenheder med 50-100 gæster, som mødes på en super intim måde og fejrer de mest fantastiske små steder i byen« siger Distortions direktør, Thomas Fleurquin i en pressemeddelelse.

Opfølgning fra sidste år

Sidste år forsøgte festivalen sig med noget lignende. Begivenheden, der også gik under navnet Anti Distortion, var en udflugt i karet, der en gang i timen samlede gæster op fra Saxogade på Vesterbro og kørte dem ud til strygerkoncert i Dyrehaven.

Ifølge Thomas Fleurquin kan man i år forvente flere, langt mere gennemtænkte tiltag, således at det bliver en festival i festivalen:

»Ligesom alt andet på Distortion handler det om at fejre København, men Anti Distortion skal samtidig fungere som en spændende kontrast til de langt større gadefester og til den store festivalplads på Refshaleøen«.

Der vil stadig være musik til Anti Distortion, men det vil være af en noget mere rolig kaliber, end på selve festivalpladsen. Den zimbabweanske folkemusiker Stella Chiweshe kommer blandt andet og spiller, og det gør African Acid is the Futue og svenske Lo Ersara også.

Anti Distortion. 29. maj til 2. juni 2019.