Ibyen guider: Her er 3 festivaler i København, du bør kigge forbi i de kommende uger

Festivalsæsonen er allerede startet. Vi guider her til 3 festivaler, der finder sted i april i København.

Lige nu danner København ramme for CPH:DOX, som Politikens Kim Skotte kalder for »en af verdens absolut vigtigste filmfestivaler«.

Men når dokumentarfilmfestivalen slutter om en uges tid, går der ikke lang tid, før den næste tager over. Vi er i sandhed på vej ind i festivalsæsonen.

Vi guider her til 3 festivaler, du kan tage til i april i København.

1 Copenhagen Architecture Festival

Arkitektur er meget mere end valget mellem beton eller mursten. Arkitekturen er politisk og psykologisk, og den påvirker vores hverdage og liv. Det sætter Copenhagen Architecture Festival, som er navnet på Københavns arkitekturfestival, fokus på, når den løber fra 4.-14. april.

Festivalen er Skandinaviens største event dedikeret til arkitektur, og programmet er fyldt med byvandringer, filmvisninger og foredrag. Kan man ikke vente til 4. april, kan man tyvstarte med guidede cykelture med Københavns nye stadsarkitekt, Camilla van Deurs, gennem byens kvarterer.

Lørdag 23. marts gælder det Valby. For mere info og billetter, se her.

Copenhagen Architecture Festival, 4.-14. april

2 Spetakler på ALICE

Spillestedet Alice, der sidste år åbnede på Nørrebro, har fokus på jazz-, fusion- og verdensmusik.

26.-27. april inviterer de til deres nye festival Spectacle med et program, der får Roskilde Festival til at ligne Grøn Koncert. Blandt andet lægger en elektroharpenist vejen forbi, ligesom der vil være et nyopstartet, dansk tyrker-psych-band og afrobeat. Og meget mere.

Festivalen foregår på Alice, men de har også taget andre adresser i brug til anledningen, eksempelvis Sankt Johannes Kirke på Sankt Hans Torv.

Ambitionerne stopper ikke ved at præsentere ny musik: Der vil også være filmvisninger, liveradio og en plademesse. Alt sammen inden for en radius af 100 meter, lyder det fra arrangørerne.

For mere info og billetter, se her.

Spectacle. 26.-27. april. Alice, Nørre Allé 7, 2200 København.

3 48 Timer Festival

Det bliver travlt denne weekend på Nørrebro. For samtidig med Spectacle løber 48 Timer Festival af stablen på Nørrebro – dog med en lidt større radius end 100 meter.

48 Timers Festival kører hen over, ja, 48 timer, fra 26.-28. april. Det er en kulturfestival, der er sat i verden for at hylde alt det særlige ved bydelen Nørrebro. Den er skabt af lokale foreninger og organisationer, og derfor er der også en stor diversitet i aktiviteterne.

I år har eksempelvis e-designstuderende ved Københavns Erhvervsakademi, der ligger på Guldbergsgade, fået tildelt 10 områder på Nørrebro, hvor de vil skabe kreative spots med installationer og happenings, der alle skal sætte fokus på det mellemmenneskelige møde.

Der vil også være mad, musik og dans i gaderne, performances, og det hele er gratis.

For mere info, se her.

48 Timer Festival, rundt omkring på Nørrebro, 26.-28. april