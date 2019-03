Ibyen guider: Her er 5 kunstoplevelser til weekenden i København

Ibyen har samlet weekendens bedste oplevelser for hele familien, hvor der både er plads til at se på kunsten og at skabe den selv.

I weekenden kan du gøre et kup til hjemmet, når der lørdag er kunsthåndværkermarked i Folkehuset Absalon. Her kan du tage familien med til en hyggelig eftermiddag i den gamle kirke på Vesterbro, hvor I finder byens bedste udvalg af keramik, tekstiler og smykker, mens baren som altid serverer frokost og kaffe. Entré er gratis, og har du selv en kreativ åre i dig, kan du købe en stand og udstille dit eget håndværk. Når markedet er ved at være slut, inviterer Absalon desuden til improvisationsteaterworkshop, så der er rig mulighed for at dyrke kreativiteten denne dag.