Københavner, her er dit månedshoroskop: Skal du bruge marts på wrestling, filmfestival eller Danny Kool?

Hver måned guider Ibyen dig og dit stjernetegn til de bedste kultur-, mad- og kunstoplevelser i København. Det er Ibyens stjernekigger, Astrolog-Brian, der lægger horoskopet.

Ibyens astrolog Brian Teglgaard siger: Marts bringer Fiskens energi på banen, og måneden er fin til at være kulturel i. Film og musik kan give store oplevelser, også hvis det handler om at gense eller genopleve noget fra tidligere. Følelserne går dybt, og det er let at skabe kontakt.

Vædderen (21. marts – 20. april)

Er du tålmodig og vedholdende, er der ingen grænser for, hvad du kan præstere. Men hvis du kun holder fokus på dine ambitioner, går du glip af fællesskabet. Tag endelig imod de invitationer, du helt sikkert vil få. Efter den 20. er det dig, der står for underholdningen.

Ibyen spår: Det er ikke et tilfælde, at CPH:DOX, en af verdens største dokumentarfilmfestivaler, åbner netop den 20. marts og indtager biografer byen over. Du tager afsted med dine venner i hånden, og du er forhåbentlig ikke vægelsindet, for der er mere end 200 dokumentarfilm og 600 events, talks og koncerter på det mangfoldige program (hvor blandt andre Pamela Anderson er med!).

Tyren (21. april – 21. maj)

Du kan regne med en særdeles aktiv måned, hvor du gerne vil det hele – og når det! Energien er der bare, og det overrasker både dig selv og dem, der kender dig. I jagten på kærligheden kan du tage nye metoder i brug. Du er mere til fest- og bylivet end du plejer at være.

Ibyen spår: Nye kærlighedsmetoder i brug, siger du? Til Vesterbro med dig! Sammen med Betty Nansen Teatret og kunstnerkollektivet Sort Samvittighed inviterer Absalon til parforholdsbanko 21. marts, hvor du kan blive klogere på kærligheden (og måske endda møde den), mens du jagter fuld plade.

Tvillingerne (22. maj – 21. juni)

Fordybelse er dit tema i marts, hvor du først må finde ud af, om du er på rette vej. Forvirringen hersker, og det må du tillade. Har du talenter og evner, kan du opleve stor inspiration. Du kan være meget hemmelighedsfuld, måske fordi du planlægger en overraskelse.

Ibyen spår: Du er i humør til gemmeleg, fornemmer vi, og hvor gøres det bedre end på byens nye skjulte bar? Du skal ringe på en dørklokke, hentes af personalet og gå om bag et gardin for at sætte dig i baren hos Kyros og Co., og selv om det lugter lidt at gimmick, hævder ejeren, at det først og fremmest handler om at skabe et rolig tilflugtssted.

Krebsen (22. juni – 22. juli)

Er du på rejse, bør du opsøge det pulserende byliv der, hvor du er. Hjemme arbejder du på at sætte dig ind i nyt stof. Selv om samarbejde og fremtidsplaner er lagt i faste rammer, har du meget at lære. Sidste uge i marts kan du begynde at vise dine færdigheder for andre.

Ibyen spår: Blev der heller ikke råd til en rejse i marts? Så er det godt, at Australien ligger på Nørrebro. Cafeen Heaps Good har netop fået 5 hjerter af vores caféanmelder og lokker med især morgenmadsretter som hjemmebagt surdejsbrød med spejlæg, spinat og ost, croque madame og trøffelomelet med gedeost. Afsted!

Løven (23. juli – 23. august)

En ny fremtid åbner sig for dig. Et nyt job eller en ny bolig kan blive aktuelt. Det vil også betyde, at dit økonomiske råderum forandrer sig. Men endnu vigtigere er det, at du også du forandres. Først i marts er du lidt usikker, men i marts, er du tilbage i førertrøjen.

Ibyen spår: »Aaaaaaaaaah zabenyaaaaaa!«. Marts bliver en kongemåned for dig, kære løve, ikke mindst fordi du 22. marts tager til Disney-gudstjeneste i Natkirken på Strøget. Gladsaxe Folkekor synger for, når blandt andet ’Lion Kong’-soundtracket hyldes, mens præst Jens Biegel-Fogh sørger for gudstjenesten. Og hakuna matata, der er gratis entre.

Jomfruen (24. august – 23. september)

Fællesskabet tiltaler dig - også selv om det til dels sker på andres betingelser. Her kan du måske vælge dit selskab ud fra dine interesser. Du vil dog møde personer, der imponerer og fascinerer dig. Midten af marts er festlig, og du kommer generelt mere ud blandt andre.

Ibyen spår: Du vil imponeres og fascineres, og ingen kan løfte den opgave mere overbevisende end et godt wrestlingshow. Ja, wrestling. Pumpehuset inviterer til Bodyslam 16. marts, og du skal forberede dig på fuld 90’er-action, voldsorgie og gakket tonserdrama.

Vægten (24. september – 23. oktober)

Har du ikke en kæreste, kan du sætte alle dine sejl for at nå det mål. Men husk at have øjnene åbne for andre skønne begivenheder på din vej. Glem heller ikke vennerne, der også gerne vil have oplevelser sammen med dig. Sidste weekend i marts er til noget helt særligt.

Ibyen spår: Udvid kærlighedshorisonten, let love rule, og tag til Lesbisk Fredag hos Trykkertøsen 22. marts. Fredagsbaren er sat i verden for at skabe et rum, hvor alle er velkomne; ’et rum hvor vi har mulighed for at mødes på tværs, i alle aldre, og trygt kan kysse og vise kærlighed’. Smukt, ikk’?