Pr-trick eller tiltrængt tilflugtssted? København har fået en hemmelig cocktailbar

Derfor reducerede de antallet af siddepladser til 32 og lavede en regel om, at man som gruppe maksimalt må være fire, medmindre man har aftalt andet på forhånd. Og de fik arrangeret, at man skal hentes i døren, hvis man vil ind. På den måde kan de bedre skabe en intim og behagelig atmosfære, synes Christian Tang.

»Det er ikke, fordi der er stive former eller noget. Folk skal grine, slappe af og have det sjovt. Men man skal ikke råbe og skrige herinde. Folk skal ikke komme her for at feste, de skal komme her for at opdage«.

Skræddersyede cocktails

På Kyros & Co er der hverken øl eller vin, kun cocktails og intet decideret cocktailkort. I stedet skal man fortælle bartenderen, hvad man godt kan lide, og så laver han eller hun noget, der passer. 145 kroner koster det uanset hvad.

Det er alligevel ret dyrt, er det ikke?

»Det er 10 kroner mere end de fleste andre cocktailbarer. Men vi bruger også de bedste ingredienser og råvarer, det er økologisk og biodynamisk. Og så går én fjortendedel, altså omkring 10 kroner, af prisen direkte til bartenderen. Vi har så elendige timelønninger i servicebranchen, og det er ikke, fordi det er bedre her, men jeg vil gerne have, at bartenderne i det mindste får noget ud af det, når det har været en god aften for baren«, svarer Christian Tang.

»Og jo, det ville være dyrt, hvis du fik en gin&tonic med Beefeater, men du får noget helt særligt her. Man får lov til at smage, og hvis man ikke kan lide sin drink, kan man aflevere den tilbage og få en ny. Og så er der mindst 6 cl alkohol i alle cocktails. Vi har faktisk regnet ud, at hvis du kun går efter mængden af alkohol, er det billigere at drikke sig fuld i cocktails her end i Hancock-øl på Byens Kro«.

De laver også deres eget uklassificerede alkohol – det kan hverken kaldes vodka, rom eller gin – på et stort monstrum af en maskine, en såkaldt rotationsfordamper, der står ovre i hjørnet.

»Vi vil gerne gøre spiritus til en kulinarisk oplevelse. Det er smagen, der er i fokus«, siger Christian Tang.

Foto: Jens Hartmann Schmidt På rotationsfordamperen i hjørnet laver Kyros & Co deres eget klare alkohol.

På rotationsfordamperen i hjørnet laver Kyros & Co deres eget klare alkohol. Foto: Jens Hartmann Schmidt

Men der er efterhånden mange andre cocktailbarer i København, som også er meget ambitiøse og nytænkende. Hvordan adskiller I jer fra dem?

»Vi adskiller os ved kun at have de 32 pladser, så det bliver meget mindre og mere intimt. Vi kan i højere grad møde gæsten. Ofte når man går på bar, har bartenderen alt for travlt, og så bliver cocktailsene også derefter. Og så bliver det for dyrt«.

Fra IT til barchef

At Christian Tang har åbnet Kyros & Co kommer netop ud af en utilfredshed med store dele af bylivet i København, fortæller han.

Ifølge ham er musikken ofte alt for høj, når man går ud, der er for mange mennesker på for lidt plads, og man skal mase sig frem til baren kun for at få serveret noget, der er ikke er pengene værd.

»For mig er det ikke muligt at gå i byen, medmindre det er på en vinbar. At gå i byen i København er larmende, stressende og dyrt«, mener Christian Tang.

Han kommer fra en baggrund i IT-verdenen, men droppede for fem år siden karrieren for at hellige sig sin passion for mad og drikke, blandt andet i en stilling som barchef på Format. Det har han imidlertid droppet nu for at have tid til at drive Kyros & Co.

»At drive en bar med plads til 32 gæster er måske ikke noget, man bliver rig af. Men det er jo heller ikke derfor, vi gør det«.

Kyros & Co. Teglgårdsstræde 13, København K.