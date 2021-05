Northside og Heartland aflyser, mens Roskilde og Smukfest er i tænkeboks: Her er status på sommerens festivaler

Udendørs arrangementer for et stående publikum og festivaler står til at kunne tage imod op til i alt 2000 deltagere mellem 21. maj og 1. august.

Efter 1. august er der lagt op til maksimalt 5000 deltagere.

Det fremgår af den aftaletekst om en yderligere genåbning, som regeringen og størstedelen af Folketingets partier er blevet enige om natten til tirsdag.

Med aftalen ser det ualmindeligt svært ud for arrangørerne af de helt store festivaler som for eksempel Roskilde Festival og Smukfest i Skanderborg at kunne stable deres arrangementer på benene som sædvanligt.

Her er, hvad vi ved om sommerens festivaler (opdateres).

Jelling Festival, 20. - 23. maj: aflyst.

Heartland Festival, 27.-29. maj: aflyst.

Distortion, 2.-6. juni: aflyst.

Northside, 3.-5. juni: aflyst.

Copenhell, 16.-19. juni: uafklaret.

SPOT Festival, 17.-19. juni: flyttet til 16.-17. september.

Musik i Lejet, 22.-24. juni: uafklaret.

Tinderbox, 24.-26. juni: uafklaret.

Roskilde Festival – 26. juni-3. juli: uafklaret.

Nibe Festival, 30. juni-3. juli: uafklaret.

Grøn, 8. juli-1. august: uafklaret.

Smukfest, 4.-8. august: uafklaret.