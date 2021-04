Distortion aflyser igen i år, men overvejer alternative arrangementer

Der er næppe noget så tilfredsstillende som at sidde på toppede brosten med en iskold dåseøl i hånden, mens man møder folk, man kender i forvejen og falder i snak med en masse nye mennesker.

Det er fest og farver kombineret med fællesskab og fandenivoldskhed.

Men der bliver ingen fest i Københavns gader i år.

Distortion, Københavns store by- og musikfestival, aflyses på grund af forsamlingsforbuddet samt den manglende mulighed for at tjekke coronapas. Festivalens stifter og direktør kalder det »uvirkeligt« at skulle aflyse to år i træk.

Socialdemokratiets politiske ordfører på Københavns Rådhus, Jonas Bjørn Jensen, ærgrer sig på Distortions vegne:

»Jeg er virkelig trist over, at Distortion igen må aflyse. Vi trænger virkelig til at komme ud og genopdage byen sammen. Men selvfølgelig er det fuldt forståeligt, situationen taget i betragtning, og jeg er glad for, at Distortion ikke tager nogen chancer i forhold til folkesundhed«, siger han.

Distortion vil prøve at afholde alternativer

Hos Distortion er de triste over udfaldet, men øjner håb i horisonten:

»Vi er meget kede af det over for publikum, artister og partnere. Vi kommer til at prøve at afholde alternative åbne begivenheder i byrummet i løbet af sommeren - men hvem ved, hvad det kan blive til«, siger Thomas Fleurquin i en pressemeddelelse.

I dag afholder ekspertgruppen under Kulturministeriet og Erhvervsministeriet et møde, hvor de netop skal drøfte, hvad der skal ske med sommerens store udendørs arrangementer som Grøn Koncert, Roskilde Festival og Smukfest. Bliver de afholdt, eller er drømmen om koncert og kolde øl endegyldigt punkteret?

Deres opgave lyder på at komme med anbefalinger, så politikerne kan vurdere, hvad der kan afholdes.

Ekspertgruppen ventes at være klar med et bud tirsdag.