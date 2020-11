5 hjerter: Inde mellem træerne gemmer sig en ny restaurant med snacks, du slet ikke kan få nok af

Jeg har været erklæret fan af Anika Madsens køkken, siden jeg første gang oplevede det på nu lukkede Roxie, der dengang tilhørte den nu reducerede Kadeau-familie.

Jeg er vild med hendes sammensætninger, hendes mange dips og småretter, hvor legesygen er stor, og hvor smagen altid er i hovedsædet. Min oplevelse har været, at Anika Madsen skaber et af den slags køkkener, hvor man får lyst til at blive ved med at spise. Hvor man hopper fra tekstur til tekstur, fra sødt og salt over krydret og dybt til let. Som det salte køkkens bridgeblanding, hvor posen er tom, og maven er fuld, før man aner det.

Over sommeren fortsatte Anika Madsen fornemt i de drivhuse, som Claus Meyer satte op foran Skuespilhuset, som en midlertidig løsning, der forholdt sig til coronarestriktionerne. Her var menuen sommerlet og grøn, og niveauet og velsmagen i topform. Drivhusene fungerede som en teaser, en pop-up, for den nu nyåbnede restaurant Fasangården i Frederiksberg Have. På Fasangården er Anika Madsen blevet i Meyer-familien, nu med mursten i stedet for drivhusglas og som medejer og køkkenchef.