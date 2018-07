Vi betalte 1.415 kr. for to personer.

4 hjerter: Det er lidt af et tilbud at få et helt fad med helstegt fisk og en kold fadøl for 200 kr. midt i København Den lille kælderrestaurant på Rantzausgade formår at lave enkle, veltilberedte retter af gode råvarer. Men husets vine er noget sure i det.