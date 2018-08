Fem hjerter: Restaurant Alouette på Islands Brygge er lidt hemmelig, ret fantastisk og helt ualmindeligt smuk I et gammelt øvelokale på Islands Brygge serverer Alouette elegant fransk-inspireret gastronomi i utrolig pæne omgivelser.

Det var nærmest som at bevæge sig gennem klædeskabsdøren til Narnia, da vi trådte ind på Alouette.

Vi var blevet hentet af den joviale amerikanske chefkok nede i baggården ved et gammelt øvelokalekompleks på Islands Brygge og blev nu ført ind i en skramlet vareelevator, som kørte os en etage op.

Man kunne høre et heavy metal-band spille i baggrunden, og så stod vi ellers der foran en overmalet ståldør ikke langt fra ’Mere polkapik til folket’-graffitien lidt længere nede ad gangen.











Alouette Sturlasgade 14 P, Kbh. S. Vi betalte 2.980 kr. for to personer. www.restaurantalouette.dk

Ståldøren blev hevet op, og bag den gemte der sig endnu en dør. Nu i ædelt udført træhåndværk med ornamenter.

»Bare skub til den«, sagde kokken, hvilket vi gjorde.

Og så åbenbaredes en af de smukkeste restauranter, jeg i mit liv har set.

Solen stod ind i lokalet gennem enorme blyindfattede ruder, og den skinnede på det håndlavede inventar bygget af snedkerværkstedet i stueetagen, på det store åbne køkken med blankpolerede stålkomfurer og ild i grillen og på kødkøleskabet, hvor perlehøns hang på rad og række for at modne.

Når nu Alouette er så moderne både på tallerkenen og i indretningen, må indholdet i glasset også gerne være mere udfordrende. Det er jo ikke Kong Hans, det her

Rummet er så gennemdesignet, at det næsten kunne blive for meget.

I al sin hyperæstetiske skønhed balancerer det på kanten.

Der er dog ikke andet at gøre end at overgive sig, for flot – ja, det er her altså.

Men nu er det jo trods alt det på tallerkenen, der tæller.

Også her imponerede Alouette med Experience-menuen, der koster 1.445 kr. for bobler, snacks, fem retter, vin, kaffe og avec.

Foto: Mads Nissen

Sjældne trøfler og muslingeguf

Første servering levede ellers ikke op til forventningerne.

En orange chip af gulerodspolenta, en tempurastegt minimajs og en friteret grisecroquette smagte fint, men uden syrligt modspil var hapserne ikke videre pirrende, som sådan en lille snackstart jo ellers gerne skal være.

Her burde køkkenet spille mere med musklerne – overbevise mig om, hvorfor jeg skal glæde mig til resten af måltidet.

Det skete ikke. Men heldigvis blev der hurtigt taget revanche.

For så kom en indbydende anretning med søde norske kammuslinger, syrlige druer og hasselnødder, der gemte sig under et fint lag af revet frossen foie gras.

Da den fede andelever smeltede på tungen, mens de ristede nødder knasede mellem tænderne, mindede smagen umiskendeligt om en salt Ferrero Rocher-kugle, hvilket bestemt ikke er nogen dårlig ting.

Det var fedt og sødt og meget fransk, og selv om de rå kammuslinger forsvandt en smule i det samlede udtryk, var det en meget delikat spiseoplevelse.

Næste servering var endnu bedre.

Kokke og tjenere havde samlet gule mirabeller på Fælleden, og de var blevet halveret og vistnok også let syltet og i hvert fald fint placeret på en skive blød hvidskimmelost.

Også her skulle der rives noget ud over retten, og det viste sig at være kridhvide honningtrøfler gravet op fra undergrunden ved Donau-flodens bred og derefter fragtet til Amager.

Den ofte ret voldsomme hengemte trøffelduft af våd jordbund var mindre udtalt, mere raffineret, og de hvide flager havde en interessant smag af mos og honning. Deraf navnet.

Sammen med den ligeledes let hengemte cremede ost og de sursøde blommer var serveringen et pragteksempel på kompleks enkelhed, hvor en lille håndfuld råvarer forenes i en komposition, der smager af meget mere end rettens respektive elementer.