Madanmeldelse: Det mest mindeværdige på Den Gule Cottage er ... udsigten Sammenlignet med det tårnhøje niveau i restaurationsbranchen i disse år fremstår det samlede udtryk både uoriginalt og gammeldags.

Oh, at være en gul cottage. Ligge der som en smørklat i trekanten mellem Bellevue, Dyrehaven og yndige Taarbæk. Med udsigt over årets måske sidste aftenbadepiger i Øresund, træer så gamle som Lykke-Per på frierfødder og hindbærbuske, der kravler ind over terrassen.