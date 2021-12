Et besøg på Remees nye cocktailbar efterlod Politikens anmelder med en sær smag i munden

Som »en opiumshule«. Med en duft af Shanghai. Sådan beskrev den erfarne sangskriver, fondsdirektør, (tidligere) natklubejer, Jersie Strand-dreng og ’X Factor’-dommer Remee Jackman stemningen på sin nye cocktailbar i en række danske medier, da han i slutningen af 2020 slog dørene op til Móshù midt i København.

Det skulle som bekendt vise sig at blive en kort affære, for snart måtte danskerne gå i hi. Men vi er tilbage (for nu)! Og kan altså rejse direkte til Yangtze-deltaet via de asiatisk inspirerede cocktails, der er Móshùs claim to fame.