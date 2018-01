Cafékontrol: De vil gæsterne det bedste på æg- og fuglefikserede Yolk, men de må altså gerne pippe lidt højere

Dyrt vs. billigt

De fleste retter på kortet hos Yolk koster 45-65 kr., og du skal have mindst to for at blive mæt. Et spejlæg med rugbrød koster 30 kr., og en croque madame ligger til 65 kr. Deres hjemmelavede juice med rødbede er de 45 kroner værd. Du kan pleje dine tømmermænd – eller få nogle nye – med en bloody mary for 65 kr., og så har Yolk et imponerende vinkort med chardonnay og riesling. Mange af dem fås glasvis til priser, der begynder ved 85 kr.

Dommen

De vil gæsterne det bedste på Yolk, og det står klart fra sekundet, man træder ind. Betjeningen er kvik og professionel, og missionen om at få det bedste frem i kyllinger og æg er klar, original og ærværdig.

Det blødkogte æg sad i skabet, og en spicy miniburger havde pondus, men flere af de øvrige ideer manglede smag, saft og kraft for for alvor at virke flyvefærdige denne dag. Tre af de største hjerter herfra.