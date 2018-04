Topkarakter! Oh, hvilken chokoladelykke. Winterspring opfylder enhver dessert-elskers hedeste drømme

Foto: Andreas Houbjerg Alt, ligefra desserter til interiør, er af høj kvalitet og toplækkert.

Alt, ligefra desserter til interiør, er af høj kvalitet og toplækkert. Foto: Andreas Houbjerg

Pris vs. kvalitet

Hvad er egentlig en rimelig pris, når noget smager, så man husker det flere dage efter? Winterspring ligger absolut i den høje ende. 135 for en dessert, 65 for en kop te – med refill, og 450, hvis man tager den fulde afternoon tea.

Men oplevelsen, serviceringen og kvaliteten taget i betragtning er det på linje med byens topsteder. For det koster at gå hele vejen. Fra indretning til at have så meget personale på, der gør deres bedste for at servicere.

Dommen

At kalde Winterspring for café og bar er en underdrivelse. Det er et eksklusivt dessertunivers på topgourmetniveau. Hvis man kunne få en michelinstjerne for at drive et dessertsted, var det et oplagt sted at placere en stjerne. Derfor er der 6 hjerter til Winterspring. Fordi alt er så gennemført – fra service til tallerken.

Vi ender med en regning på 510 kroner for desserter, kage, kaffe og te. Mange penge, men hellere ét dyrt cafébesøg end to halvdårlige.