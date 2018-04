Fine fornemmelser: På Orangeriet på Frederiksberg matcher priserne kvaliteten såvel som stemningen På det alleryderste Frederiksberg finder man Orangeriet med delikat smørrebrød og sommerlig stemning.

Drivhuset drager. Det ved jeg, for jeg cykler forbi hver dag og mærker magnetismen, når jeg gennem stakittet kaster et blik ind i en sirlig have og ser et lille ottekantet orangeri fyldt med planter og cafegæster. Der ser lunt og rart ud, som sad man på en terrasse sydpå.











Orangeriet Rahbeks Alle 23, Frb. C www.bakkehusmuseet.dk

Den fine, lille drivhuscafé blev bygget sidste år. Og mens Carlsberg har bygget en brutal, skifergrå bygning lige klos op ad, har Bakkehusmuseet holdt fast i sin historie, så den nye tilføjelse matcher selve museet: en gulmalet gård, hvor guldalderens københavnske power couple Kamma og Knud Lyne Rahbek boede og holdt saloner for kulturspidser som Adam Oehlenschläger og H.C. Andersen. Når Kamma ikke skrev lange breve, gik hun op i sin have, og med inspiration fra et ottekantet lysthus og et orangeri i den tidligere have opførte Bakkehusmuseet i 2017 en kombibygning: det ottekantede orangeri, der nu fungerer som tillokkende museumscafe.

Perfekt skåret roastbeef

Her kan man tage plads i havemøbler og spise et godt stykke smørrebrød. Der er ti forskellige slags. En frokosttallerken (155 kr.) byder på et fad med fire slags pålæg og brød ved siden af. Her var en koldrøget laks af flot, mør kvalitet serveret med en lysegrøn urtecreme, tøndemodnet kryddersild med kapers og rødløg, en hønsesalat, hvor der var sparet lidt for meget på mayonnaisen, og en umanerlig god roastbeef skåret præcis så perfekt, at der var struktur og kraft i hver skive, der samtidig var tynde nok til at bevare en vis elegance. Dertil en hjemmelavet omgang pickles, der helt undgik den slimede konsistens, som genren ofte plages af, men i stedet var let, cremet og med knasende sprøde grøntsager.

Eneste alvorlige anke er, at rugbrødet hverken var nybagt eller af helt samme høje kvalitet som de andre indslag.

Foto: Andreas Haubjerg

Vi prøvede også en omgang rejer med urtemayonnaise, dild og kål på lyst brød. De små skaldyr smagte o.k., men ikke friskpillet, så måske man skulle vente lidt med at have dem på kortet, før sæsonen rigtig er i gang? En omgang rørt tatar var til gengæld så god, at den forsvandt 1-2-3, haps! Og en mad med gammelost, syltede pærer og hasselnødder gled også gelinde ned og beviste, at Orangeriet har helt styr på sammensætningerne. Sødt, salt, fedt, stærkt og sprødt. Lifligt. Til dessert kunne man vælge tiramisu og rabarbertrifli, og de holdt begge niveau. Eksemplarisk dosering af luftig, fed creme og espressovædede ladyfingers og en tung flødeskum over en rabarberkompot, så vi faktisk troede, det med et slag var blevet maj måned. En både effektiv og charmerende drivhuseffekt.

Hipnessfaktor

Orangeriet er ikke smart, Orangeriet er snarere fornemt. Her spiser man med smukt bestik af store keramiktallerkner i douce grå-blå farver og drikker af elegante glas, og maden er appetitligt anrettet og pyntet med lilla skovmærker og grønne urteskud. Cafeen er i det hele taget en æstetisk oplevelse. Næsten lidt fruefint. Men samtidig er betjeningen høfligt afslappet, så man føler sig som søndagsgæst hos en rigtig pæn del af familien.