Cafékontrol: Nyåbnede Ewalds på Frederiksberg lokker med solskinspladser, men desværre gør maden ikke det store indtryk Det er tyndet ud i cafeerne i Allégade, men en ny ved navn Ewalds lokker. Desværre er serveringerne ujævne.

Min veninde fablede løs. Om en grøn salat, hun havde fået forleden. »Altså, det var bare blade – intet andet. Til 75 kroner!«. Hun holdt en kunstpause for at sikre sig, at forargelsen havde smittet mig. »Men det var aftenens allerbedste ret«, trumfede hun så. »Den dressing. Altså!«.