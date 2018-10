»Det her er jo picture perfect«: Hos Bowl 37 serverer de smukke, men til prisen lidt simple, morgenmadsskåle Bowl 37 i Grønnegade har et knivskarpt koncept, opmærksom betjening og kaffe, man kun kan drømme om. Men perfekt er det altså ikke.

»Det her er jo picture perfect«, siger en kvinde, mens hun står bøjet ind over den bowl, der lige er blevet serveret for hende. I næste sætning klager hun over, at lyset er dårligt, og spørger sin veninde, hvilket filter hun mon bruger til sit foto. Herefter begynder de at spise, mens de ivrigt diskuterer, om det er godt at drikke kakao efter træning, eller om proteinbarer er bedre.

Nej, det er ikke en parodi på 2018 i den velstillede del af samfundet. Det er en morgen hos Bowl 37 i Grønnegade, hvor de eneste mænd, der til stede, er ham, der serverer, og en, der kysser med sin kæreste.

For med fotogene morgenmadsskåle, der består af en sojayoghurt, granola, friske bær og blomster, tiltrækker især kvinder og deres instagramprofiler.

Bowl 37 kører et knivskarpt koncept, hvor man vælger sin yoghurtbase, herefter granola (bær, nødder eller choko), og til sidst hvilke bær der skal toppes med. Jeg vælger skovbær, nøddegranola og brombær (69 kroner), og hvis min skål var et sæt tøj, var det sat virkelig godt sammen. Lilla base, beige nøddeknas, sort-lilla brombær og ferskenfarvet blomsterkarse.

En keramikkop med kaffe medfølger, og det er sådan en latte, jeg ofte drømmer om, men sjældent får serveret. Smukt bladmønster i det bløde mælkeskum, der udgør en luftig base, men uden at stjæle den afrundende kaffesmag, der skubber dagen blidt i gang. Og til en pris på 34 kroner er jeg solgt. Min første skefuld fra skålen er så kold, at det smager mere af vand end skovbær, men efter et par minutter er smagen fremkaldt, og der er god balance mellem smoothiebasen, den sukkerristede granola, der har et sødt hint af vanilje, fede nødder, syrlige bær, og de spiselige blomster, som ikke gør noget for smagen, men som giver skålen en visuel wow-effekt.

Når det gælder betjening, er Bowl 37 også fremme i skoene. Den ene mand, der er på arbejde, kan noget så sjældent som at multitaske og spørge, hvad man kunne tænke sig, selv om han er ved at klare betaling for et andet par. Blender og mælkeskummer kan køre på samme tid, og han formår også lige at stikke mig wi-fi-koden.

Det eneste, der forstyrrer illusionen om den perfekte morgen med den perfekte mand som opvarter med den perfekte diskrete bløde jazz-soul, er de reklamer, der pludselig brager ud ad højtalerne. Lydtapetet er ikke selvvalgt, men en kommerciel radiokanal. Øv.

Men livet er som bekendt ikke perfekt, selv om det på Bowl 37 gør sit bedste for at give det indtryk.

Hipnessfaktor

Det begyndte på Bali og Hawaii og ramte så New York og Instagram. Herfra er sund (primært grøn) mad serveret i skåle blevet en global trend, som man også så ved Meghan og Harrys royale bryllup i foråret. Hos Bowl 37 er der helt styr på trenden med fotogen mad, der bliver rammet ind i keramik fra Magdalena Kałużna-Włodarek , læderskolestole og lamper i sort og messing fra danske Menu samt duftpinde og håndsæbe med geranium på toilettet.