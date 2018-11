5 hjerter: Halvhemmelige Friheden på Nørrebro hitter med smovset pasta og smukt smørrebrød Friheden er en oase af en bar og café med en grøn beliggenhed blot et frisbeekast fra Nørrebrogades tummel. Her er styr på det meste i køkkenet, en varm atmosfære og endda rimelige priser.

Du har sikkert spist et læs avokadomadder på Dyrehaven og drukket rigeligt med håndbajere på Bakken. Ja, vi taler ikke om indtag i de naturskønne omgivelser i Klampenborg, men om de evigt tætbesatte gå-ud-steder på Vesterbro.

Nu har indehaverne åbnet Friheden i Nørrebroparken – lige ud til alt det grønne og skateramperne. Og et besøg kan anbefales.

Cafékontrol









Friheden Nørrebroparken, Kbh. N. www.frihedenkbh.dk

Her er en ellers noget tarvelig bygning blevet forvandlet til en indbydende café. De ramponerede, brunt malede betongulve er bevaret, mens dinerbåse i bløde former af irgrønne trælameller og smukke bænke er blevet tilføjet og sat i scene med afdæmpet lyssætning. Indehaverne har erfaring og sans for detaljen, mærker man. Håndsæben er af den dyre slags, og under de høje borde langs vinduerne er der betænksomt monteret messingknager til gæsternes jakker.

I højtalerne spilles Neil Young og Stereolab, her er både billige pilsnere og naturvine på køl, og i weekenderne tropper dj’s op med tasken fuld af vinyler for at spille stemningen op.

Og stedet kan endnu mere end det, for ud mod (skate)parken er der pladser under åben himmel, og bagtil kalder bord- og bænkesæt under en gulstribet baldakin på sommerfester, når den tid kommer igen.

Foto: Therese Jægtvik Cafeen er indrettet med specialbyggede træmøbler, belysningen er varm og hyggelig og lydtapetet velvalgt.

Spændstige rejer

Stedet har åbent fra morgen til midnat, og i køkkenet står kokke, der både kan lave eggs benedict, smørrebrød og stege rokkevinger. Vi kom ved frokosttid og kunne glæde os over, at man kan smage, at stedet gør en dyd ud af frisk- og håndlavede serveringer.

Først det bedste: En omgang pasta med braiserede oksehaler, syltede rødløg og gremolata (125 kr.). En smovset lækker omgang, hvor det smørmøre, fede kød svøbte hver spaghettibid i velsmag.

Foto: Therese Jægtvik Linguine med braisseret oksehale kan fås fra frokosttid.

Linguine med braisseret oksehale kan fås fra frokosttid. Foto: Therese Jægtvik

En tallerken med to stykker smørrebrød (110 kr.) gemte en kartoffelmad under et pynteligt, javel, men også voldsomt dække af ærteskud. Vi taler hjemmebagt brød, kartoffelskiver, barberbladstynde skiver sprød radise, knas fra boghvedekerner og hjemmerørt urtemayo – en virkelig god kombo.

Ved siden af gemte der sig under et umotiveret stykke friteret kål en æggemad med hjemmerørt mayo i perfekt dosering og masser af virkelig gode, spændstige og sødmefyldte rejer. Flot niveau.

For voldsom brunch

Men brunchen (145 kr.) trak ned. Ikke fordi serveringerne – shakshuka, yoghurt og lidt frugt – smagte dårligt. Næh, de var blot helt skævt doseret.

Shakshukaen var hovedretstor med et ordentligt læs krydret tomatsovs, to bagte æg, spinatblade og sprød fennikel. En halvt så stor portion ville have fremstået delikat og passende.

En skål med yoghurt rummede nærmest en halv liter af den tætte, fede græske version. Jeg magtede kun at spise toppingen - en smule blåbær, knas og sirup. Og frugten lod jeg stå. De små stykker melon, appelsin, æble og pære lignede noget, der var frasorteret andre retter.

Men brunchen uden balance kan meget vel være en opstartsfejl, som hurtigt kan rettes.

Og vi gik derfra med fornemmelsen af, at Friheden har potentiale til at blive en ny caféklassiker.