Cafékontrol: Statement Coffee giver liv til den dødssyge plet lige ved Vesterport Statement Coffee ved Vesterport Station serverer fremragende kaffe og fin frokost. Men bestil ikke, hvis dit tog afgår lige om lidt ...

Det er sket sådan cirka ingen gange, at jeg har haft lyst til at sætte mig ned og drikke kaffe i krydset ved Vesterport Station, dette ikkested af evigt buldrende rullekufferter, hasarderet cyklisme og bimlende 7-Eleven-butikker. Jeg tror aldrig, jeg har set nogen smile i det kryds.











Statement Coffee Vester Farimagsgade 3, Kbh. V www.statementcoffee.dk

Så meget desto mere grund er der til at glæde sig over Statement Coffee, der tidligere på året åbnede over for Imperial Biografen. Her er nemlig tale om en visionær kaffebar i et område af byen, der ikke ligefrem er tynget af ambitioner, når det kommer til mad og drikke.

Udvalget af drikkevarer er mere end almindeligt fintunet: Vi smagte en økologisk drik med den afrikanske baobab-frugt og ananas (40 kr.) og en udgave med hibiscus (40 kr.), og det var en kongekombi af sundhed, friskhed og sødme. Endda serveret i iskolde vandglas, der opbevares i køleskab. Blæret.

Foto: Peter Hove Olesen

Statement Coffee har foruden sort kaffe, cortado, latte og andre klassikere en nitrogenkaffe – kold kaffe, der tilsættes små nitrogenbobler. Denne dag var nitrogenen sluppet op, og vi snuppede i stedet en espresso og en americano, der blev lavet til perfektion. Jeg har tidligere smagt deres håndbryggede filterkaffe med lysristede etiopiske bønner (de rister selv), og den er fremragende.

Morgen- og frokostserveringer har de også, og jeg hoppede om bord i en smuk rød salat (130 kr.) med sorte ris, rå og dehydreret rødbede, rødkålsstrimler, velkrydret rødbedepuré og et par gode skiver kold and ved siden af. Mættende, godt og overraskende veloplagt på en kaffebar, der primært synes at fungere som ventesal for turister på vej til og fra Hovedbanen. Men den var også for dyr.

Vi testede også en vegansk salat (95 kr.) med quinoa, avokado, kikærter og spinatblade med en perfekt krydret dressing og en stjernegod puré af søde kartofler. Den første salat kom efter 15 minutter, den næste efter alt for lange 25 minutter, og det er utjekket, når der er fire medarbejdere og kun seks-syv kunder i butikken. Med de serveringstider er jeg glad for, at vi ikke skulle nå et tog.

Sirligt komponerede kager har de også, endda hjemmelavede, og vi delte en udgave med pekannødder og mørk chokolade, og så skal jeg eddersparkeme love for, at chokoladesulten blev stillet. Tungt, blødt og fedt. Nogle vil kalde det kvalmt, men ikke min medspiser, der på en og samme tid understregede, at »hvor er det godt, vi er to om at dele den her kage, for den ville man jo aldrig selv kunne komme igennem«, og samtidig åd 90 pct. af kagen selv. I myriaderne af kædekaffe og dødssyge on-the-go-måltider er Statement Coffee et lyspunkt. Særligt hvis man har tid og penge nok.

Foto: Peter Hove Olesen

Hipnessfaktor

Hvidt i hvidt, grønne planter, marmor, et godt udvalg af magasiner og smuk keramik. Statement Coffees hvide facade vækker ikke opsigt, men indenfor er der hyggeligt på scandi cool-måden. Her er turister på pitstop, studerende med computere (masser af stikkontakter, god udsigt og plads til studielivet ved stolene i vinduet) og venindepar på københavnertur. Men skru op for varmen; der var alt for koldt indenfor, da vi besøgte Statement Coffee.