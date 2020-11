Frederiksberg-café ville gerne være venner med Politikens anmelder. Men det bliver et pænt nej tak

Måske er det de teglfarvede vægge, der gør det? Giver et indtryk af, at den relativt nyåbnede Mig & Venner er et solidt foretagende, der har tænkt sig at blive stående. Som murværk. Modsat så mange andre cafeer, der åbner på Vesterbrogade og lukker igen, inden man når at få en refill i koppen.

Her er der investeret i en indretning, der holder. Gedigne møbler i mørkt træ og kernelæder og styr på detaljerne med facetslebne glas, pæn keramik og stålsugerør, der ikke belaster klimaet. Udenfor stoltserer cedertræer med deres noble blågrønne nåle i potter, hvis man kigger over mod naboen, michelinrestauranten Formel B.

Vi er i den ende af Vesterbrogade, der hører under Frederiksberg. Altså i den pæne ende, hvor cafégæsterne godt tør stille barnevogne langs facaden, mens de selv drikker en latte og læser et magasin.