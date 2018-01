Musikredaktøren guider til vinter-koncerter: Kendrick Lamar med James Blake på slæb kan blive en oplevelse, der hæver sig over alle andre

Randy Newman. 15. feb. DR Koncertsalen, Kbh. S. drkoncerthuset.dk

Tid til et comeback

Lady Gaga nåede lige at varme sine små monstre op over hele verden med sin optræden i Super Bowl-pausen og vende tilbage til popmusikken med albummet ’Joanne’, før det begyndte at gå den forkerte vej. Albummet blev ikke godt modtaget, og Gaga måtte kort efter udskyde sin turné på grund af kroniske smerter.

I mellemtiden har fans kunnet lære den enigmatiske popstjerne bedre at kende i dokumentaren ’Gaga: Five Foot Two’, men nu genoptager Lady Gaga sin turné i Europa. Og hun har noget at bevise. Ikke fordi hun ved sit sidste besøg i hovedstaden endte med at give et nummer midt om natten på jazzspillestedet La Fontaine. Men fordi det er tid til et Gaga-comeback på den store scene.

Lady Gaga. 17. feb. Royal Arena. Kbh. S. royalarena.dk

Kendrick versus Blake

Efter at have mejslet sit navn ind i hiphoppens hellige haller med det afrofunky og jazzede mesterværk,’To Pimp a Butterfly’ i 2015, skærpede Kendrick Lamar i 2017 sit pophook og åbnede døren for en hiphopfest med albummet ’DAMN.’. Samtidig med at han fortsatte sin dialog med Gud, med det amerikanske samfund, med hiphoppens selvforståelse, med djævlen på den ene skulder og englen på den anden.

Albummet er reflekterende og har en markant åre løbende igennem sig om kristen tro og tvivl, men det bliver fyret af som en fest af den bedste rapper i verden lige nu. Og for lige at give festen i gadens kirke en musikalsk overbygning af dunkel electronica og sjælfulde post-dubstep-kompositioner tager Kendrick Lamar engelske James Blake med til København. Det kunne blive koncerten, der hæver sig over alle de andre, inden foråret kommer.

Kendrick Lamar + James Blake. 1. marts. Royal Arena, Kbh. S. royalarena.dk