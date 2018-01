Interview med r'n'b-sangerinden Iris Gold: »Mine solbriller og mit afrohår er mit skjold«

Musikeren Iris Gold groover fra side til side. Hun knytter sin venstre hånd sammen og forestiller sig, at hun presser om en mikrofon. Hun løfter den op mod læberne. »Na, na, na«, nynner hun og drejer bagefter rundt i en piruette.

Foran hende står der intet publikum. Hun optræder for et spejl. Til højre for hende er der ingen guitarist, men et stativ med 27 tøjbøjler. Hun vender sit blik mod venstre, hvor en ung kvinde smiler.

»Du har en så sporty og maskulin stil«, får Iris Gold at vide.

»Du er også feminin«, lyder en hurtig tilføjelse.

Foto: Mads Nissen

Men hvis den feminine side for alvor skal komme frem, kræver det, at de to kvinder finder det rigtige tøj til musikeren. Heldigvis befinder de sig ikke i en koncertsal, men ude på Frederiksberg hos virksomheden By Malene Birger. Her prøver musikeren tøj i forbindelse med en kommende koncert, alt imens hun er omgivet af chokoladekugler fra Johan Bülow, kaffe serveret i porcelænskrus fra Royal Copenhagen og en karaffel, der ud over vand er fyldt med mynteblade og citronskiver.

»Jeg føler mig som Askepot«, siger Iris Gold, da hun ser sig selv i spejlet.

Foto: Mads Nissen

I mylderet af T-shirts til 799 og heldragter til omkring 4.000 kroner er der ledetråde til at forstå forvandlingen, som Iris Gold ser for sig i spejlet. Rundt omkring ligger musikerens egne hvide tennissokker og joggingbukser, begge af mærket Adidas og fundet i en genbrugsbutik, samt læderstøvler købt for ti kroner og en skrigrød vindjakke, som hun har fået foræret.

At Iris Gold prøver mærketøj, hænger sammen med, at hun er såkaldt ’VIP-ambassadør’ for By Malene Birger. Og den nærmere forklaring bag den titel er, at den dansk-engelsk-jamaicanske rapper og sangerinde har succes på den musikalske front og dermed er blevet kommercielt interessant.

Siden begyndelsen af dette årtusinde har hun skabt musik. Først som medlem af pigegruppen Enrapture, der stillede op i det britiske musikshow ’Making Your Mind Up’ i 2004. Senere som soloartisten Mercedes, der udgav nogle singler i Storbritannien, inden hun forlod sit pladeselskab. De ønskede, at hun skulle være en popstjerne, hvor hun i en firkantet ramme skulle formes som en Selena Gomez eller en Justin Bieber. Iris Gold takkede nej og kom ud i den britiske musikbranche, hvor hun oplevede folk, der anbefalede hende at lyve om sin alder for at fremme karrieren.

»I UK har man en udløbsdato som kunstner. Det gælder især for kvinder. ’Don’t talk about it, scroll over your age’«, husker hun, at en bookingagent sagde.

Derfor forsøgte hun med egne ord at gøre sig »tidløs«, og i forbindelse med dette interview sagde hun til Politiken, at hun var 27 år, selv om hun er 35 år. Bagefter forklarer hun, at tiden i Storbritannien har sat sine spor.

Foto: Mads Nissen

»Jeg vil gerne være ærlig omkring det, og jeg skal vænne mig til, at der er andre boller på suppen i Skandinavien, hvor man ikke er så ageist«, siger hun med henvisning til aldersdiskrimination.

Efter prøvelserne i Storbritannien forsøgte hun i 2015 at rejse sig. Denne gang under navnet Iris Gold og med førstesinglen ’Goldmine’, der lagde grundstenen for hendes høj-på-candyfloss-stil, hvor hiphop, pop og r’n’b er smeltet sammen.

Jeg ville egentlig bare hedde Helle og gå i normalt tøj

Samme år ringede hendes telefon, og i den anden ende af røret var en repræsentant for popikonet Robbie Williams, der spurgte, om hun ville varme op for ham til en koncert i Abu Dhabi. To dage efter skulle hun træde ud på en scene på spillestedet Du Arena foran cirka 25.000 jublende mennesker. Hun var nervøs, men mindre nervøs end hendes dj, der kastede op inden koncerten.

»Men vi havde det fucking nice«, husker hun.

Siden har Iris Gold opvarmet til koncerter, hvor hovednavnene tæller Blur og Taylor Swift. Hun har nu udgivet fire numre, hvoraf den seneste single, ’All I Really Know’, langsomt, men sikkert er begyndt at blive spillet på en af landets største radiokanaler, P3. Næste måned skal Iris Gold optræde til Gaffa-prisen, mens hun til sommer er på plakaten, når den 47. udgave af Roskilde Festival finder sted.

Masser af hjem

De store scener og det dyre mærketøj står i skarp kontrast til, hvad livet ellers har budt på.

Iris Gold, hvis borgerlige navn er Mercedes Seecoomar, blev født i London i Storbritannien.

»Min biologiske far er jamaicansk. Min mor er inder, men opvokset i Sydamerika. Min far ... Eller min ene far ... Jeg har rigtig mange forskellige fædre og mødre, men jeg har en far, der er dansk. Det var min mor, der blev forelsket i ham, da hun var på en skiferie, og derfor endte vi i Danmark«, siger hun.

Fire år gammel kom Iris Gold til Danmark. Hun begyndte at gå i børnehave, lærte dansk, og dernæst gik hun ti år på den samme danske folkeskole. Mens hun altid vidste, hvilken skole hun skulle troppe op på, var det meget skiftende, hvor hun havde sin folkeregisteradresse.

Sammen med moren boede hun »mange, mange« steder i København. Der var lejligheden tæt på Christiania, hvor hun, moren og morens ven Kevin boede på et lille værelse. Der var intet bad, så det foregik ovre på fristaden. Der var også flere kollektiver i tomme lejligheder, som moren var med til at besætte, indtil de ubudne gæster blev sendt tilbage, hvor de kom fra. Nemlig gaden.

»Mange tror, at hvis man er opvokset i hippiekollektiver, så er alt fantastisk og sjovt. Og det er fedt, at der er mange kreative mennesker omkring en, men når man er lille, vil man gerne have stabilitet. Jeg ville egentlig bare hedde Helle og gå i normalt tøj«, fortæller Iris Gold.

Foto: Mads Nissen

»Jeg vil ikke lyde, som om jeg spiller på verdens mindste violin, men jeg gik meget i min mors tøj. Jeg så virkelig underlig ud. Når der var fastelavn i skolen, havde vi ikke penge til at købe kostumer fra Fætter BR, som jeg vildt gerne ville have. Et år kom jeg som skraldedame med forklæde på og en vaskestang i hånden. Det var dem fra kollektivet, som havde lavet kostumet. De syntes, at det var vildt grineren. I skolen var de andre klædt ud som Superman og Batman, og jeg tænkte: ’Shit, hvor vil jeg gerne være Batman’«.

Mit liv har ikke været fantastisk, og derfor har jeg skabt et flowerpower-univers, hvor alt er positivt og bombastisk

At blive Batman skulle hun prøve at opleve, da Peter fra et af kollektiverne syede et kostume til hende. Dragtens farven var lilla, ikke sort, og de ellers altid oprejste ører faldt konstant ned. Da Iris Gold kom i skole og stolt viste sit kostume frem, kunne ingen af de andre børn gætte, hvem hun var.

»Det var fucking nederen«, siger hun.

Ud over at iklæde sig billige fastelavnskostumer stak Iris Gold ud blandt de jævnaldrende med sin interesse for musik. Da hun var omkring fem år gammel, begyndte hun at stifte bekendtskab med The Doors, Jefferson Airplane, Cat Stevens, The Mamas & The Papas og Motown-klenodier som The Supremes.

»Min mor og de andre i kollektiverne lyttede til anderledes musik. For mig var der ikke noget mærkeligt i det. Det har gjort, at jeg synes, at James Brown er lige så meget en popmusiker som Lil Wayne. Det var min virkelighed«, siger hun.

Efter at have stødt på rock, folk og soul begyndte Iris Gold at opdage hiphoppens tunge beats og rå rim. En dag kom hendes mosters kæreste forbi et af kollektiverne. Han var dj og mente, at det var underligt, at den unge pige lyttede til musik fra 60’erne og 70’erne frem for hiphop. Derfor præsenterede han hende for blandt andet Public Enemy, The Fugees, Beastie Boys, Wu-Tang Clan og KRS-One.

»Jeg syntes, at hiphop lød som larm i begyndelsen, men efterhånden som jeg lyttede nok til det, blev jeg helt forelsket i det«, siger hun.

Foto: Mads Nissen

Flugten ind i en fantasiverden

Ud over at hendes lyd kommer af at blande psykedelisk rock og hiphop, er hendes tekster født ud af en fantasiverden, som hun skabte, da livet gjorde mest ondt. I et af kollektiverne boede hun bag et skab ved siden af morens seng. Hun husker ikke de præcise mål, men da hun skal give et bud, strækker hun armene ud mod hver side. Det giver omkring 130 centimeter.

»Jeg kunne ligge på langs og sov derinde. Jeg havde også en lampe og mange tøjdyr. Det lyder ikke særligt børnevenligt. I dag ville reaktionen nok være: ’Skynd jer! Ring til fucking politiet eller kommunen’. I kollektiverne var jeg meget alene, der var ikke andre børn, og vi havde ikke mange penge, så vi kunne ikke rejse ud som andre familier. Jeg skabte en fantasiverden i mit eget hoved og havde usynlige venner som en pirat og en giraf, som jeg kunne rejse rundt med«, siger hun.

Fantasiverdenen forblev ikke kun oppe i hendes hoved. Hun begyndte også at skrive digte og historier om verden, som hun så den. For det meste delte hun ikke ud af den verden, men hun holdt lange foredrag i kollektivet, hvor der altid var mennesker, som ville høre på hende. ’Neeeeej, er det rigtigt?’, ville folk sige. Hun var ikke særlig gammel, men hun vidste allerede der, at hun kunne fortælle historier. Men hvis hun skal være »rigtig seriøs, seriøs, seriøs«, begyndte hun at inddrage fantasiverdenen i musikken, da hun arbejdede på ’Goldmine’ fra 2015.

Foto: Mads Nissen

»Jeg synger om the good old days. Det er sjovt at se, hvordan andre opfatter mine tekster, for det handler mere om, at livet kan være pissehårdt, og hvis man skal være psykologagtig, er det vel det samme som fra skoletiden. At jeg egentlig ikke har haft det så godt, men så har jeg prøvet at kreere et dejligt safe haven. Før turde jeg ikke være så ærlig omkring, hvad sangen handler om. Jeg ville gemme mig bag metaforer«, siger hun.

At gemme sig bag billedsprog måtte få en ende, fik hun besked på, da hun sidste år mødte den islandske musikproducer Gisli Gislason, som har arbejdet sammen med danske Phlake.

»Det er meget sjovt med din abstrakte verden, men især i Danmark vil man gerne vide: ’What the fuck are you talking about?’«, erindrer Iris Gold, at han sagde.

Derfor begyndte hun at dele ud af den imaginære verden, og da hun sammen med Gisli Gislason arbejdede på sin seneste single, ’All I Really Know’ fra sidste år, mærkede hun et skifte i sangskrivningen. Metaforerne blev lagt en smule på hylden frem for tekster, der med syvtommerssøm fastslog, at livet er hårdt.

»All I really know is I got nothing to lose / Can’t fit hard times in a bottle of booze / I paid my dues, sipping on bitter truths / Still made it through / life can’t be hell«, synger hun.

Og én ting er hun sikker på, når det kommer til ’All I Really Know’:

»Det nummer er nok den mest ærlige sang, som jeg har lavet«.

Foto: Mads Nissen

Power to the flower

Hos By Malene Birger er Iris Gold halvvejs med at prøve tøj. Normalt bliver virksomheden forbundet med at lave tøj, der er sort, gråt eller hvidt. Men her i lokalet med sorte tøjstativer og hvide vægge er udvalget iøjnefaldende. Farver som lyseblå, orange, guld, blodrød og bordeaux pryder kjoler, T-shirts og jakker, hvoraf flere har blomstermønster.

»Tøj er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt for mig. Selv da jeg ikke havde penge – eller det har jeg stadig ikke – så kunne jeg lide at udtrykke mig gennem mit tøj. Det er ligesom et kunstværk. Nogle gange, hvis jeg har en dårlig dag, kan jeg kigge ind i mit skab og finde tøj med farver. Det har en effekt på andre mennesker, det kan få dem til at smile. Og når jeg stiller mig op scenen, hjælper tøjet med at fortælle en historie, men det er også en måde at have det fucking bombastisk på og have det nice med sig selv. Det kræver meget at turde at stille sig op på scenen, men hvis man har det fly, er det meget nemmere«, siger Iris Gold.

Under tøjprøvningen udbryder hun noget nyt, hver gang hun har iklædt sig et tøjsæt. »Er det ikke funky?« kan blive efterfulgt af »nu føler jeg, at jeg skal til et ridestævne«. Da hun er færdig med at prøve tøj og igen står i sine marineblå joggingbukser og den skrigrøde vindjakke, er der én ting, som har hun fulgt hende under hele prøvningen. Det er et par solbriller, som det meste af tiden dækker for hendes øjne.

»Mine solbriller og mit afrohår er mit skjold«, fastslår hun.

Foto: Mads Nissen

Og jo, erkender hun, det kan virke opsigtsvækkende, hvis hun går ned i Netto iført de tøjsæt, som hun har prøvet i dag.

Hun føler sig som alien. Dels fordi hun er mørk i huden og har afrohår, dels fordi hun klæder sig mere farverigt end flertallet af befolkningen.

»Danskerne er måske ikke vant til at se en person med afrohår. Jeg kan nogle gange opleve, at jeg bliver stirret på, og så får jeg følelsen af, at jeg gad godt at blende mere ind. Jeg gad godt at være Helle. Men jeg er begyndt at sige fuck it og være bombastisk. Det er det, der gør en til, hvem man er«, siger hun.

Er der forskel på, hvor bombastisk du var, da du udgav din første single i 2015 og så nu?

»Neeeej, jeg har altid været bombastisk. Altid, altid!«, skynder Iris Gold sig at bryde ud. »Dengang var jeg budgetudgaven af i dag. Jeg ville finde en kjole i en genbrugsbutik, og min ven, Jorgi, der er syerske, fik tøjet til at passe til mig. Jeg så altid fly og bombastisk ud. Tøjet kostede måske 25, ikke 2.500 kroner, som hos By Malene Birger. Men det har altid været vigtigt for mig at udtrykke mig visuelt«.

Hvorfor er det vigtigt?

»Mit liv har ikke været fantastisk, og derfor har jeg skabt et flowerpower-univers, hvor alt er positivt og bombastisk. Forhåbentlig kan jeg, uden at jeg lyder fucking corny, inspirere andre piger og drenge, der havde det ligesom mig, da de voksede op. De kan se på mig, at hende Iris har været lidt af en outsider, men fordi hun har rejst sig, fået mere selvtillid og er blevet til det, som hun er, så kan de måske også rejse sig«.

Foto: Mads Nissen

På Frederiksberg går Iris Gold ud ad døren hos By Malene Birger. Hun finder sin cykel frem. En slidt damecykel, der lyser af liv på grund af plastblomster, som pynter rundt om cykelkurven, og klistermærker på stellet. Hun går ned ad gaden. I den ene hånd holder hun cyklen. I den anden forsøger hun at styre en sort og hvid By Malene Birger-rullekuffert, der indeholder tøj fra 13 ud af de 27 bøjler, som hang i det lokale, som hun har forladt. Hun griner lidt forlegent, inden hun udbryder:

»Tænk, at nogle vil give mig gratis tøj. Det er så fucking mærkeligt!«.

Iris Gold, Slowes, Marshall Cecil og Girls' Night Out optræder i Pumpehusets Byhave 20. januar, klokken 19. Adressen er Pumpehuset, Studiestræde 52, København K.