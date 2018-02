Saxofonist Maria Faust: »Især i Gothersgade er der mange jyder, som drikker Gajol og brækker sig«

FOR ABONNENTER

Det handler om de ikoniske møbler, de rene designmæssige linjer og den fine minimalisme.

Den amerikanske avis New York Times hylder i en stor rejseartikel otte københavnske hoteller, hvis værelser alene for deres typiske danske design er en rejse værd.

Der er både tale om etablerede, traditionsrige hoteller såvel som helt nye indslag på den københavnske hotelscene.

Et af hotellerne er det SP34, der er en del af Brøchner Hotels. Administrerende Direktør, Karim Nielsen, fortæller til Politiken, at Brøchner Hotels arbejder målrettet med at skabe anderledes såkaldte boutiquehoteller af international karakter, der skal være med til at sætte København på verdenskortet. Derfor betyder det meget, når et internationalt anerkendt medie som New York Times retter fokus mod København.