Se de nye på listen: Her er Danmarks Michelin-stjerner for 2018 Få det samlede overblik over de restauranter, der har fået en eller flere Michelin-stjerner her i landet.

Stjernerne i den nordiske Guide Michelin er netop blevet offentliggjort under et stort anlagt arrangement på Københavns Rådhus, og ikke ulig tidligere år er det endt med en fin stjernehimmel over en række danske restauranter.

Her i landet fik vi to nye stjernerestauranter, nemlig MeMu i Vejle og Jordnær i Gentofte. De fik begge én stjerne.

Derudover gik Kadeau København fra én til to stjerner. De fik deres første stjerne for fem år siden.

Ifølge en pressemeddelelse fra Michelin beholder alle de resterende stjerne-restauranter i landet deres stjerner - alle har holdt det niveau, der ifølge guiden skal til for at være med på listen. Den Røde Cottage er dog ikke længere at finde i guidebogen, da restauranten lukkede i december. Den åbner igen senere på året, men en sådan pause resulterer i, at man automatisk mister sin stjerne.

Dermed har vi nu 31 Michelin-stjerner fordelt på 26 restauranter i Danmark - den ene på Færøerne.

Få dig et overblik over de restauranter, der her i 2018 kan bryste sig af én, to eller tre stjerner i 'Den Lille Røde'.

Hvad betyder stjernerne? Tre stjerner i Guide Michelin betyder, at en restaurant er »værd at rejse efter«

i Guide Michelin betyder, at en restaurant er »værd at rejse efter« To stjerner betyder, at restauranten er »en omvej værd«

betyder, at restauranten er »en omvej værd« En stjerne betyder, at det er en »rigtig god restaurant i sin kategori« Kilde: www.michelin.dk Vis mere

Tre stjerner

Geranium

To stjerner

AOC

Henne Kirkeby Kro

Kadeau København (fra én til to stjerner)

Bedømmelsen Stjernerne uddeles kun på baggrund af den mad, som serveres. Fem kriterier vejleder inspektørerne i deres bedømmelse: Kvaliteten på råvarerne Håndværket - dvs. smagen og tilberedningen Personligheden - dvs. hvor godt det er lykkedes for kokken at finde sit eget udtryk Noget for pengene Kvalitet over tid - det skal være en lige fantastisk oplevelse, uanset hvornår man besøger restauranten. Vurdering af service, atmosfære og øvrige indtryk belønnes med korslagt bestik (1-5 bestik). Kilde: www.michelin.dk Vis mere

En stjerne

København

Jordnær (ny, Gentofte)

108

Kong Hans Kælder

Clou

Era Ora

Formel B

Kiin Kiin

Kokkeriet

Marchal

Relæ

Søllerød Kro

Studio at The Standard

Vejle

MeMu (ny)

Bornholm

Kadeau

Hørve

Slotskøkkenet - Dragsholm Slot

Fredericia

Ti Trin Ned

Aarhus

Domestic

Restaurant Frederikshøj

Restaurant Substans

Gastromé

Præstø

Hotel Frederiksminde

Færøerne

Koks

Bib Gourmand Restauranter, der belønnes med en Bib Gourmand, serverer »god mad til rimelige priser« vurderet ud fra det pågældende lands økonomiske standarder. For eksempel serverer alle franske Bib Gourmand-restauranter en middagsmenu med tre retter mad for under 35 euro. Kilde: www.michelin.dk

Restauranter med Bib Gourmand-udmærkelse

København

PMY (ny)

Musling Bistro (ny)

L’Altro

Anarki

Enomania

Frederiks Have

Kødbyens Fiskebar

Marv & Ben

Mêlée

Pluto

Rebel

Aarhus

Hærværk

Pondus