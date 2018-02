Skibstømrer Morten Møller vil genskabe virkeligheden fra 1906 i Holbæk Havn

Det er gråt og råt på Holbæk Havn. Den sidste rest af januar kaster regn og blæst ind over landet, truer med at tage livet af enhver opslået paraply og gør det svært at spotte stierne uden om byggepladser og mudderhuller. Alligevel lykkes det mig at finde destinationen for dagens togt: den store blå hal for enden af Kanalstræde ved lystbådehavnen.

Det er her, et af Nationalmuseets gamle sejlskibe, galeasen Anna Møller, ligger på værft, mens det gennemgår en større restaurering. Sammen med resten af Nationalmuseets fartøjssamling var ’Anna Møller’ ellers godt på vej til at få hjemstavn i Helsingør Havn. Men så tiltrådte professor i socialantropologi Rane Willerslev stillingen som direktør for Nationalmuseet i sommeren 2017, og flytteplanerne blev droppet, som man kunne se i DR-dokumentarserien ’Ranes museum’, hvor direktøren besøgte samme blå hal i Kanalstræde og fik en opsang af de ansatte, der frygtede for skibenes fremtid.

I oktober sidste år lykkedes det så Nationalmuseet og Holbæk Kommune at blive enige om, at skibene skal blive i Holbæk og blive en aktiv del af havnen og indgå i formidlingen af maritime håndværk og den maritime kulturarv, når de igen er klar til at blive søsat.

Inde i hallen forvandler vinterkulden ånden til tåge, mens en sødlig duft af friske egetræsplanker sætter sig i næsen. Midt i noget, der ligner ribbenene på et gigantisk hvalskelet af træ, står Nationalmuseets skibstømrer Morten Møller og uddeler instrukser til kollegerne omkring ham. Jeg går op på træbroen overfor og betragter flokken længe, før mit ærinde går op for Morten Møller. »Hej, er det Politiken?«, råber han gæstfrit. For Morten Møller er det ikke usædvanligt at have publikum på, mens han arbejder. Alle hverdage mellem kl.8.30 og 14.30 er døren til hallen nemlig åben for alle, der ønsker at få et indblik i restaureringen af Anna Møller.

Anna Møller blev bygget i Randers i 1906. Skipper og ejer var Martin Sørensen i Lohals, der navngav det Ester, men i 1976 blev skibet omdøbt, da det blev overdraget til Nationalmuseet af A.P. Møller Fonden efter en omfattende restaurering. Oprindelig fragtede skibet blandt andet briketter, kul, stensalt og cement, inden det endte med at sejle rundt og fiske sten op fra havbunden. Siden er skibet blevet anvendt i skoleundervisning, og de senere år er Anna Møller blevet sejlet og vedligeholdt af et skibslav bestående af frivillige. Men i 2015 var det imidlertid slut for den 112 år gamle dame. I stedet fik skibet adresse her i den store blå hal på Holbæk Havn, hvor Morten Møller begyndte at skille skibet ad sammen med sit sjak bestående af skibstømrere og bådebyggere.

Fartøjssamlingens øvrige skibe Gedser Rev: Det rødmalede fyrskib Gedser Rev blev bygget i Odense, hvorfra det sejlede ud i 1895. Under Cubakrisen fik fyrskibet en central rolle, da det sendte indberetninger om Warszawapagtens sejlads med militært udstyr til Cuba til Langelandsfortet og Stevnsfortet. Derudover var Gedser Rev placeret midt mellem DDR og Danmark og modtog omkring 50 flygtninge fra DDR fra 1962 til 1970’erne. Skibet var i en periode på østtyske turistkort, men blev fjernet, for at undgå at folk skulle forsøge at flygte til Vesten via fyrskibet. I 1954 blev Gedser Rev påsejlet og sank på få minutter. Matrosen på udkigsposten nåede at advare den øvrige besætning, men blev selv slynget over bord og druknede. I 1972 blev skibet taget ud af tjeneste og solgt til Nationalmuseet. Fyrskibet har undergået mange restaureringer i årenes løb, og fremstår i dag, som det så ud umiddelbart efter den tragiske hændelse i 1954, og kahytterne ser ud, som da det sidste skiftehold forlod skibet i 1972. Gedser Rev har været oplagt i Nyhavn, men flyttes nu til Helsingør Havn. Pram 19: Bygget ved Øksenbjerg i Svendborg til DFDS i 1907. Blev i sin storhedstid brugt til at bugsere landbrugsprodukter fra provinshavnene ind til hovedstaden og den modsatte vej med stykgods. Siden 1976 har prammen haft liggeplads i Nyhavn og undergået flere større reparationer. Fra i år får Pram 19 hjemstavn i Holbæk Havn. Ruth: Sluppen Ruth blev bygget i 1854 på øen Svinør i Sydnorge, og er Danmarks ældste intakte træsejladsskib. Ruths første ejer var nordmanden Hans Chr. Ulrichsen, som sejlede på Danmarksfart til Vendsyssel, Thy samt havnene i Limfjorden. Ulrichsen omkom imidlertid ved et forlis og hans enke solgte fartøjet til en anden skudeskipper, og i 1888 endte Ruth i danske hænder og sejlede i dansk indenrigsfart. I 1898 blev sluppen ombygget i Rudkøbing og sejlede først nogle år i Smålandsfarvandet, men endte senere på Limfjorden, hvor den fragtede stykgods. I 1968 blev Ruth lagt op, og den daværende ejer testamenterede sluppen til Nationalmuseet. En årrække lå den på værft i Vest Vildsund, mens den undergik en restaurering. Senere har Ruth ligget ved Vikingeskibsmuseet og er i dag ført tilbage til sit udseende fra 1898. Siden 1. januar i år har Ruth haft base i Holbæk Havn. Bonavista: Skonnerten Bonavista er bygget i Marstal i 1914 Efter 1926 fik det sin første motor, og i 1960 blev det solgt, hvorefter det skiftede navn til Thomas. Bonavista sejlede i mange år på Newfoundlandsfarten, hvor man fragtede klipfisk over Atlanterhavet til Portugal, Spanien og Middelhavet. Da skibet ikke længere kunne bruges som erhvervsfartøj i 1972, blev det solgt og fik sit gamle navn Bonavista tilbage. Frem til 2000 blev skibet brugt til sejlads med lystfiskere og chartergæster, hvorefter det blev overdraget til Nationalmuseet via Kulturarvsstyrelsens indgreb, da det var ved at blive afhændet til USA. I pinsen 2012 blev skibet søsat på ny i Marstal efter at være blevet renoveret. Siden har Bonavista ligget i Marstals havn og ventet på at blive færdiggjort. Ifølge planen bliver det i 2019. Fulton: Skonnerten Fulton blev bygget i 1915 i Marstal. Skonnerten blev sat i fart på Nordatlanten, hvor også den blandt andet sejlede med klipfisk fra Newfoundland til Spanien. I 1923 blev Fulton solgt og var under svensk flag indtil 1959, hvor skibet blev dansk og sejlede i rutefart til 1969. På det tidspunkt var Fultons sejlføring reduceret til kun en mast med et par støttesejl, men i 1970 overtog Nationalmuseet skibet med ønske om at føre skibet tilbage til sit oprindeligt udseende, fordi man ønskede at bevare en jagtbygget tremastet slettop skonnert. Siden blev Fulton især kendt for skipperen Mogens Frohn Nielsen, som tog adfærdsvanskelige og socialt hårdt ramte drenge til sig på opdragende sejlture med skonnerten. I dag sejler Fulton stadig med unge i form af blandt andet lejrskoletogter. Desuden sejler skibet med handicappede, arkæologiske dykkere, Lions Youth Exchange program, spejdere og andre ungdomsforeninger. Kilder: Nationalmuseet, Berlingske, B.T., Nordjyske, Fulton, Marstal Søfartsmuseum. Vis mere

»Dengang var båden stadig hel, men den var træt, og når træskibe bliver trætte og gamle, får de en kølsprængning i bunden«. Morten Møller er hoppet ned til mig på landjorden. Han står i sine brune overalls og betragter Anna Møllers spritnye skelet foran sig. Efter flere restaureringer skal man kigge længe for at få øje på resterne af det oprindelige skib. Faktisk er det kun nogle få af spanternes toppe, som kan dateres helt tilbage til 1906, fortæller han.

»Mange spørger, hvorfor vi skifter det hele, for så er skibet jo bare helt nyt, men det har været det, der skulle til på grund af de mange svampeskader, som har startet denne her store renovering. Da vi fik penge af A.P. Møller Fonden, tænkte vi, at det var nu, vi skulle restaurere det hele en gang for alle, for det ville først blive rigtig dyrt, hvis vi kun skiftede lidt ad gangen«.

Savler over skarøkse

Efter to års arbejde begynder det mere end 20 meter lange sejlskib langsomt at tage form ved hjælp af skibets nye yderste planker. Næste skridt er at anlægge dæk, og derfor er sjakket rykket ind i skibet, men der er godt og vel halvandet år endnu, før restaureringen er færdig. Som fagansvarlig skibstømrer ved Nationalmuseets fartøjsafdeling er det Morten Møllers ansvar, at skibene er sunde og friske. Med sine bare næver er han dermed også med til at vedligeholde det gamle maritime håndværk og den kulturarv, som knytter sig til dem.

Selv om nogle måske ville karakterisere den nyrenoverede udgave af ’Anna Møller’ som en kopi, er det vigtigt, at Morten Møller bevarer så mange af skibets detaljer som muligt, så det »ikke bare er en galease«. Derfor er han også »helt morbid og nærmest fundamentalistisk«, når det kommer til skibets spir, siger han, da han igen er kravlet ind i skelettet, hvor han finder en gammel skarøkse frem.

»Hvis man vil vedligeholde et håndværk og genskabe noget så præcist som muligt, må man også finde og benytte det rigtige værktøj og tillære sig de forskellige teknikker. Men øhm, spir!«. Møller drejer distræt hovedet og forsvinder ned mod stævnen, hvor han giver sig til at vifte ivrigt med noget, der ligner kæmpestore søm.

»Det er vigtigt, at det stadig er de samme store spir og bolte, selv om man bruger rustfri skruer nu om dage. Der er mange, der synes, det er besværligt med de spir og helt åndssvagt, at jeg står og savler over min skarøkse, men det er fedt at finde tilbage til, hvad der kræves for at lave det her fartøj og komme ned i selve konstruktionen og se det tage form«.

Morten Møllers mission er så vidt muligt at genskabe virkeligheden, som den så ud i 1906. Derfor er ’Anna Møller’s sejl stadig lavet af hør, ligesom skibet er udstyret med gammelt hampetov og petroleumslanterner. Alligevel er det ikke helt muligt for Møller at ignorere nutiden, for i dag er moderne sikkerhedsudstyr påkrævet om bord, og skarøksen (tænk skarptslebet murhammer, red.) har han måttet opgive til fordel for en elhøvl, fordi arbejdet med den gammeldags økse simpelthen sluger for meget tid.

I sit job som skibstømrer støder Morten Møller altid på spørgsmålet om, hvad der er vigtigst: det originale materiale eller funktionen. Men for ham er der ingen tvivl om, at det vigtigste altid vil være funktionen. »Skibet bliver bygget af en årsag, som er, at det skal ud at sejle«, påpeger han. »Det er meget spændende at kunne omformulere, at museumsgenstande ikke bare er noget, der står i en montre, men at de faktisk har en plads i virkeligheden, så man kan træde om bord og blive en del af den tid. Her holder vi museumsgenstanden levende ved, at vi sørger for at bruge den, som den var. Ellers er det jo næsten ligegyldigt, at vi restaurerer skibet, hvis det bare ligger ved kaj og forfalder«.

Relevans for nutiden

Når ’Anna Møller’ efter planen står klar i efteråret 2019, er ambitionen, at det igen skal ud at sejle med frivillige anført af en skibsfører, som skal koordinere sejladsen af bådene i forbindelse med blandt andet kapsejladser og havnefester. Derudover kommer Nationalmuseets fartøjssamling til at sejle og ligge i forskellige havne i sommersæsonen, så byens borgere får mulighed for at se og måske endda selv sejle med skibene.

»Vi er omringet af så meget kyst i vores lille land, hvilket gjorde det vigtigt at have de her skibe og dygtige skibstømrere, som kunne bygge dem. Jeg synes, at vores fartøjssamling har en kæmpe relevans i nutiden, fordi den kan lære os om vores samfund i dag og dengang og om, at vi måske skal tilbage til nogle ting«, siger Morten Møller og fortsætter:

»De varer, som det her skib kunne fragte, var det, man kunne få, inden man begyndte at fragte med forurenende fly og kæmpe skibe. Måske kan det sætte nogle tanker i gang om forbrug, bæredygtighed og klima, og om vi skal blive ved med at sejle fra Herodes til Pilatus«.

»Et skib forgår, hvis det ligger stille ved kaj« Det er ikke kun glæde og nostalgi at have ansvaret for gamle træskibe, fortæller historiker og leder af Frilandsmuseet og Brede Værk Peter Henningsen. Hvorfor bevarer I de gamle skibe? »Danmark er ikke kun et bondeland, men også et søfartsland, så derfor bevarer vi eksemplarer af helt originale og autentiske sejlskibe. Den grundlæggende forklaring er, at det er, fordi vi har dem, og ifølge museumsloven skal vi bevare dem«. Hvilke udfordringer er der ved at have skibe som museumsgenstande? »Udfordringerne er voldsomme. Et fragtskib svarer til en sejlende lastbil, og det er der ingen, der har brug for mere, fordi vi har nedlagt vores industrihavne. Skibene rådner ligeså hurtigt, som da de var i drift, men vi har ingen indtjening på dem, så faktisk kan det ikke betale sig. Træskibe er jo egentlig kun bygget til at vare 30-50 år, men vi har fået til opgave at vedligeholde dem for evigt, hvilket giver gigantiske økonomiske udfordringer. Det helt store problem er, at et skib forgår, hvis det ligger stille ved kaj, for de bliver konserveret af saltvandet. Den eneste måde at bevare dem på er at sejle med dem, men vi har ikke råd til mandskab. Derfor er vi meget afhængige af frivillige kræfter, og det er meget svært at finde, fordi de skal kunne sejle uden motor, som er en døende kundskab«. Hvad kan vi så bruge dem til? »Først og fremmest kan de jo give en autentisk oplevelse af, hvad det vil sige at sejle med et sejlskib uden en motor. Det kræver helt særlige teknikker, og derved kan man indleve sig i ældre tiders forhold, hvilket jo er et museums opgave at formidle. Forhåbentlig kan det give noget respekt for historien, når man står på Øresund og tænker på, at disse gamle skuder skulle over Atlanten ned til Amerika og Newfoundland, hvor mange af dem gik ned med mand og mus. Det kan måske også sætte livet i perspektiv og give en erkendelse af, hvor privilegerede vi er i dag i forhold til fortidens mennesker«. Vis mere

Ud over at et skib som ’Anna Møller’ kan minde os om vores materielle og immaterielle kulturarv, har det også den konkrete funktion, at det er med til at vedligeholde en slags håndværksmæssig grunduddannelse for både professionelle og frivillige søfolk, fordi et skib uden motor skærper forståelsen for sikkerhedsprocedurerne til søs. Derudover fremmer livet på dæk en masse gode egenskaber, fordi det kræver »et fabelagtig fortættet arbejdssammenhold«, som kun bliver større af at sejle et skib uden motor, forklarer Møller.

På min vej tilbage ud i regnen standser han op og viser mig en gammel krum træplanke, som hviler op ad en hvid kasse. Planken er ’Anna Møller’s originale spejlspant fra 1906, som er blevet afmonteret og erstattet af et nyt. Spejlspantet er det agterste spant på et træskib, som sidder på ’Anna Møller’s stævn og former det i sit karakteristiske hjertespejl. Det originale spejlspant er lavet af krumvokset egetræ, som er »ekstremt svært« at finde. Derfor var en af de sjoveste oplevelser for Morten Møller, da han åbnede skibet og så, at de gamle skibstømrere havde formået at finde krumtømmer i ét stykke, og da det efterfølgende lykkedes ham at finde en moderne løsning, som er tro mod originalen.

»Det, jeg godt kan lide ved mit arbejde, er at være med til at skabe den form, der kan sejle på havet, så man kan fragte ting og sager eller fange fisk. Det er fedt, at vi kan have den her samhørighed med vores omgivelser, så det ikke bare handler om at køre i bil og handle ind i Netto, men at havet og fjorden bliver en del af det hele«, siger han, mens han fægter og peger passioneret. I hænderne knuger han stadig både bolte og spir.

»Jeg glæder mig til at få ’Anna Møller’ ud at sejle og se denne her styrke, når det hele er stærkt, stift og nyt, og at vi har præsteret noget, som virker«, fortsætter han.

»Jeg glæder mig til, at det sejler Limfjorden rundt med et hold ’Georg Stage’-elever eller andre frivillige og til at se det lægge til kaj for sejl (uden motor, red.) i totalt overbevisende stil«.

Værkstedet er åbent for publikum hverdage kl. 8.30 -14.30. Lukkeperioder kan dog forekomme, hvis arbejdets karakter tilsiger det, så tjek Nationalmuseets fartøjssamlings facebookside. Værkstedet er beliggende i den yderste blå hal for enden af Kanalstræde i Holbæk.