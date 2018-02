Mød Ibyens nye madanmelder: »Jeg må indrømme, at pocheret kalvehjerne nok aldrig bliver noget for mig« Ibyens nye madanmelder, 27-årige David A. Dyrholm Nielsen, rejser gerne langt efter sublime restaurantoplevelser og går ikke af vejen for at smage fåreøjne.

Hvorfor vil du være madanmelder?

»Det er et enormt privilegium at få lov at være de madglade læseres ambassadør på den danske restaurantscene, der de seneste år har gennemgået en virkelig interessant udvikling. Det bliver spændende at følge den udvikling på endnu nærmere hold, og så er det svært ikke at blive en lille smule benovet over, at jeg nu rent faktisk kan få lov til at gøre en af mine helt store hobbyer, at spise, til et arbejde«.

Hvad skal den gode madanmeldelse kunne?

»Den gode madanmeldelse skal i mine øjne klæde læserne på til at tage velfunderede beslutninger, inden de åbner tegnebogen for at bruge penge på en restaurantoplevelse. Nye – og heldigvis ofte gode – restauranter popper op med få ugers mellemrum, så medmindre man virkelig holder sig opdateret, kan det være svært at skille skidt fra kanel. Derfor kan det være rart at rådføre sig med den uafhængige vurdering, som en madanmeldelse er«.

»Derudover skal den gode madanmeldelse være en inspirerende læseoplevelse, så man får lyst til selv at tage ud for at opleve byen og maden«.

Hvor kommer din interesse for mad fra?

»Min mor er formidabel til at lave mad, så min interesse for madlavning har jeg fra hende. Da jeg flyttede hjemmefra, fortsatte jeg naturligt med at øve mig i køkkenet, og jeg ved ikke noget bedre end at bruge en hel dag ved komfuret. Det er afstressende for mig. Glæden ved at spise ude har også altid været stor, og de sidste mange år har jeg og min kærestes ferier ikke så meget handlet om, hvilket land eller hvilken by vi gerne ville besøge, men derimod om, hvilke restauranter vi gerne ville spise på. Og så har vi rejst efter dem«.

Hvad er dit mest mindeværdige måltid?

»Jeg har haft romantiske eftermiddage med min kæreste på vores lille stambar i Barcelona. En skøn sommeraften med iskolde fadøl og friterede ansjoser med tatarsauce i solen på en lille kroatisk ø. Den dejligste fødselsdagsmiddag på Le Chateaubriand i Paris. Den bedste sandwich på legendariske Katz’s Delicatessen. Og den mest outrerede, overdådige og på-mange-parametre-alt-for-meget trestjernede michelinmiddag på Jean Georges i New York«.

»Alle de oplevelser hører hjemme i små mentale skuffer, som man kan åbne og glæde sig over, når man lige er i humør til enten det ene eller det andet«.

Pocheret kalvehjerne bliver nok aldrig noget for mig David A. Dyrholm Nielsen

Er du til michelinmad eller streetfood?

»Begge dele har sin plads i min bog. Det er en stor oplevelse at spare sammen i månedsvis til en michelinmiddag, som på mange måder er en overdådig oplevelse. Både på grund af maden, og fordi serviceniveauet næsten altid er så ekstremt højt. Det er inspirerende at se mennesker, der lever og ånder for det sublime. Det er endnu mere inspirerende at spise deres mad«.

»Det samme kan være tilfældet med gademad, men her er det andre parametre, der er afgørende for oplevelsen. I grunden burde det ikke være særlig hyggeligt at sidde på en rød plastikskammel på et oset gadehjørne under en motorvej i Bangkok og spise et sammenkog af komave, hjerte og andet udefinerbart kød. Alligevel gjorde vi det flere gange, da jeg i sin tid backpackede i Thailand. For det var jo fandeme sjovt – og så smagte det godt«.

Hvad er din yndlingsret på restaurant?

»Den bedste ret, jeg har smagt for nylig, var vafler og löjrom på Barr. De orange fiskeæg var anrettet i en stor kaviardåse, og ved siden af lå en flot belgisk vaffel stegt i krogmodnet oksefedt. Under fiskeæggene i dåsen lå en frisk hjemmelavet cremefraiche og et lag hakkede urter. I munden forenedes de fire elementer i en dyb smag af det salte hav og nyslået græs. Den ret ville jeg kunne spise hver dag, uden at blive træt af det«.