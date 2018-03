Abdel Aziz Mahmoud: »Der er noget med de sexarbejdere, som kommer hen til én, når man parkerer sin bil ved Skelbækgade. I starten var jeg ret bange for dem«

Hvor bor du?

»Jeg bor ved Kødbyen på Vesterbro«.

Hvad kendetegner dit kvarter?

»Det er kreativt og mangfoldigt. Som nabo har jeg Nordens største fixerum, fancy kontorer med udsyn over byen, antikbutikker, sexarbejdere og meget dyre lejligheder. Tidligere boede jeg på Ydre Nørrebro, og på det halvandet år, jeg har boet her, er jeg blevet en anden slags bymenneske. Her er der så mange muligheder, så jeg går meget mere ud«.

Hvor går du ud i Kødbyen?

»Blandt andet til den månedlige homofest Popism på KB18. Det er totalt uprætentiøst, trashet og Berlin-agtigt med dåsebajere og elektronisk musik. Mine venner plejer at komme til forfest hos mig, og det er rart bare at kunne gå derned i flok uden at skulle tænke på taxaer eller cykler«.

Hvordan oplever du kontrasterne i dit kvarter?

»Der er noget med de sexarbejdere, som kommer hen til én, når man parkerer sin bil ved Skelbækgade. I starten var jeg ret bange for dem, sådan to store madammer, der måske er transseksuelle, for de er i hvert fald mandhaftige ... Min kæreste er begyndt at snakke med dem, og nu er jeg også begyndt at hilse på dem. Alt efter hvilken dag det er, bliver man opløftet eller trist. Jeg møder dem lige uden for vores ejerforenings port, hvor de står og megafryser, når jeg bipper mig ind i mit gated community, som holder al virkelighed og ondskab ude«.

Hvad gør du på tømmermændsdage?

»Vi kører med de tre s’er: sushi, slik og seriesøndag. Nå ja, det er faktisk fire s’er: Sushi fra Sushi Best på Sønder Boulevard. De er hurtige, billige og gode – når de husker éns ordre. Hver tredje gang mangler vi tempurarejerne. Altid de fucking tempurarejer. Slikket henter vi i Istedgade i en kiosk med bland selv-slik. Det er min kæreste, der går mest op i slik. Han kalder det tisslik, fordi der nok er børn med tis på fingrene, der har rørt ved det«.

Hvor får man den bedste kaffe?

»Jeg drikker ikke kaffe. Jeg drikker Cola Zero, og den smager ens overalt, så jeg har ikke et stamsted. Men jeg har lært mig selv at drikke chai latte bare for at have noget varmt i koppen og ligne en voksen. Jeg må indrømme, at en kæde som Espresso House laver den godt. Men hvis der skal være atmosfære, kunne jeg godt tage et kaffemøde i Absalon, fordi det er sådant et godt koncept, jeg gerne vil støtte. Det sted bringer folk sammen«.

Hvor går du ture i København?

»Gerne langs Superkilen – fra den ene ende til den anden. Jeg savner det område, som jeg boede tæt på før. Det var her min kæreste og jeg mødtes første gang, da vi cyklede forbi hinanden og fik øjenkontakt og vendte om på cykelstien. Det er et sted, man kan slappe af og dyrke sport, og stien er god, når man skal fra det ene sted til det andet uden om biler«.

Der er næsten ingen veje eller pladser opkaldt efter kvinder, og stort set ingen statuer af kvinder

Hvilke begivenheder gør dig stolt over byen?

»Gadefester som Distortion og Priden, hvor man prøver at binde byen sammen udendørs. Det er så rart at komme ud at se alle andre end dem, man bor tæt på, og feste sammen«.