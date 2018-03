Skuespiller Lise Baastrup: »Få sporvognene tilbage. De skulle køre hele tiden«

Hvor bor du?

»På Frederiksberg. Jeg elsker, at jeg kan høre, om der kommer nattefrost. De salter nemlig i så god tid, at jeg ikke behøver at tjekke vejrudsigten«.

Hvor går du ture i København?

»Jeg går til og fra arbejde. Lige nu er det til Tivoli, og der får jeg en tur, hvor jeg ser meget af det indre København. Før var det en hyggelig frederiksbergtur til Betty Nansen Teater. Hvis jeg har en lang dag, og jeg kan se, at der er solskin om morgenen, er det min mulighed for at komme udenfor og få solskin og luft. På teatret er man jo pakket ind i en sort kasse hele tiden«.

Hvor finder du eventyr i København?

»Hvis jeg skal være helt romantisk over for mit eget job, vil jeg sige, at det gør jeg på teatret. Det er vildt, at man kan skabe den magi på scenen. Når jeg kigger ud af vinduet fra Tivolis Koncertsal, kan jeg jo se H.C. Andersens flyvende kuffert, så jeg er bogstavelig talt omgivet af eventyr. Teatret rykker ved ens opfattelse af, hvad der kan lade sig gøre i det fysiske rum. Folk flyver jo i seler og kommer op nede fra gulvet, mens lyset skifter, og musikken kulminerer. Det er eventyrligt, at man kan få lov til være en del af det«.

Har du et stamsted?

»Da jeg begyndte at arbejde i Tivoli, lærte jeg Axelborg at kende. Det er Simon Spies’ gamle stamsted. Man kan kalde det en bar, men det er også en restauration, hvor man kan få god gammel dansk mad som stegt flæsk med persillesovs. Det er der, vi går over, når Tivoli lukker, og hvis man bare har været der to gange, kender personalet en. Der er god plads, og ikke høj musik, så man kan snakke sammen. Der er virkelig mange teaterfolk, der kender til det. Så kan vi vende verdenssituationen«.

Hvor går du hen og spiser?

»Restaurant Pluto er helt fantastisk. Der er en megafed atmosfære, og man skal ikke sidde pænt med albuerne ind til kroppen, og man må gerne grine højt. Det er meget familiært, og de har mange små retter, man kan blive ved med at bestille af«.

Hvor får man den bedste kaffe?

»Jeg kan rigtig godt lide caffelatten hos Olivers på Frederiksberg Alle. Men der er nærmest ikke plads til, at man kan sidde der«.

Hvor får du tømmermændsmad?

»Der ligger utrolig mange snaskede steder på Frederiksberg, men jeg spiser altid takeaway derhjemme. De fleste af mine aftensmåltider er en salat i en garderobe på et teater. Jeg er næsten aldrig hjemme hos mig selv på grund af arbejdet, så hvis jeg kan spise hos mig selv, føles det som juleaften. Det er også lang tid siden, at jeg har haft tømmermænd. Jeg arbejder lørdage og søndage, så min weekend starter først sent søndag aften, og det er ikke så sjovt at have det dårligt om mandagen, når samfundet er vendt tilbage fra weekend. Derfor drikker jeg i stedet vin på nogle hverdagsaftener og giver mig selv lov til at sove en halv time ekstra dagen efter«.

Hvad ville du vise udenlandske gæster i København?