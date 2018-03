'Min By' med Frederiksberg Allé: »Enhver idiot kan jo se, at det er Frank Hvam«

Du er blevet fredet i denne uge. Hvad føler du lige nu?

»Jeg synes ærligt talt, det var på høje tid. Man blev jo anlagt som kongelig adgangsvej til Frederiksberg Have og Frederiksberg Slot af Frederik IV helt tilbage i 1700-1704, og inspirationen kom ikke ud af den blå luft. Nej, den kom fra kongens store rejse til Frankrig i 1692, hvor han så Champs-Élysées i Paris og tænkte »So ein Ding muss ich auch haben!«.

»Er De desuden klar over, at jeg først blev åbnet for pøblen senere? Indtil da var det kun kongen og folk fra hoffet samt udvalgte beboere med nøgle til en stor jerngitterport ved Vesterbrogade, der måtte køre på mig. Lidt kongelig er man vel altid, som jeg – med god grund – plejer at sige«.

Hvorfor tror du lige, det var dig, undskyld, Dem, der blev fredet?

»Her tillader jeg mig at citere fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs fredningsforslag, fordi, ja, det er sgu nærmest poesi: »Frederiksberg Allé er med sin integration af fire rækker kandelaberklippede lindetræer og to brede promenader, midt i en storby, et helt enestående, storslået landskabeligt træk. Et sådant anlæg er både i henseende til storhed og konsekvens enestående og formår endog at hævde sine historisk-æstetiske kvaliteter på europæisk plan«.

»Ja, man kan jo ikke gøre for, at man har charme«.

Hvad kendetegner Dem som kvarter?

»Man er vel i høj grad karakteriseret af de 470 lindetræer. Og af, at ingen af mine butikker staver interiør med ø. For det hedder naturligvis interieur her på alleen. Det er jeg lidt stolt af. Derudover er jeg jo fuld af historie. Dels var det her, Dirch Passer slog sine folder på Aveny Teatret, dengang ’Mus og mænd’ blev vist uden satirisk distance, som den gør på Bremen Teater i dag«.

»Cykelløbet Danmark Rundt stopper også normalt hos mig, hvis det ikke lige var, fordi aarhusianerne havde lokket en titel som kulturhovedstad ud af bureaukraterne i Bruxelles sidste år. Og så kom pigtrådsmusikken jo til Danmark i Hit House på Frederiksberg Allé i 1964. Man er jo en såkaldt first mover. Vidste De, at The Who spillede her i 1966? Det var godt nok noget værre larm, så det var fint med mig, da Hit House lukkede igen et par år senere«.

Fair nok. Men hånden på hjertet: Hvad er så Deres skamplet?

»Det er den håbløse walk offame-flise, der skal forestille Anders Matthesen, selv om enhver idiot kan se, at det er Frank Hvam. Den blev lagt i 2008, og siden da har hr. Matthesen ret beset ikke været morsom. Tilfældigt? Næppe«.

Har De et stamsted?

»Her må jeg gå min gamle logerende Dan Turèll i bedene og sige, at jeg holder meget af restaurant Frederik VI. Her kan man få klassisk dansk smørrebrød uden alskens moderne fikumdik. Dertil et godt krus øl«.

Hvad er Deres yndlingssted i byen?

»Det er selvsagt mig selv«.

Hvornår kan De blive allermest irriteret på København?

»Jeg kan ærlig talt godt savne jerngitterporten ved Vesterbrogade, når alle plebejerne sjosker ind på mine brosten med deres dumme kondisko, klapvogne og papkrus«.