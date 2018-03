Musikredaktørens koncertanbefalinger: Kan Harry Styles lave en Houdini? Weekenden byder også på musikalsk indslag fra to ældre herrer nemlig den hypnotiserende etiopiske jazzmusiker Malatu Astatke og den blåøjet seniorsoul-musiker Michael McDonald.

Ka’ han lave en Houdini?

Harry Styles har gang i et af de sværeste Houdini-tricks i popkulturen: transformationen fra teenstjerne i et boyband til voksen popmusiker, folk tager alvorligt på den lange bane. Styles forsøger at slå samme saltomortale som Justin Timberlake og Robbie Williams.

Med One Direction har Harry Styles solgt millioner af albums og været et af de mest populære engelske popfænomener i verden. Men modsat sin One Direction-kollega Zayn Malik, der rev sig løs og blev inden for poppens rammer, har Styles ikke bare forladt One Direction. Han har også udfordret sine gamle fans ved at skifte musikalsk spor til rock. Det bliver derfor med storladen sturm und drang-rock, som David Bowie og Elton John definerede den i 1970’erne, at Harry Styles indtager Royal Arena på mandag. En Houdini med ekstra kæder at bryde. Til gengæld er han til at skelne fra de andre.

Harry Styles. 19. marts. Royal Arena, Kbh. S.

Foto: Pr-foto Den nu 74-årige legende Mulatu Astatke står som hovedarkitekten bag den populære genre ethio-jazz, som fortsat fremstår vital, og som har inspireret musikere i mange generationer.

Den nu 74-årige legende Mulatu Astatke står som hovedarkitekten bag den populære genre ethio-jazz, som fortsat fremstår vital, og som har inspireret musikere i mange generationer.

Etiopiske hemmeligheder

I 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne var etiopisk musik et sprudlende sammenrend af soul, funk og jazz. Det var der plads til under kejser Haile Selassie. Men efter militærkuppet i 1974 forsvandt musikken for først at dukke op igen i slutningen af 1990’erne. Den historie fortæller filmen ’Ethiopiques: Revolt of the Soul’, der vises som en del af CPH:DOX i Pumpehuset. Bagefter er der så koncert med en af de musikere, der i årtier gik under resten af verdens radar.

Bøjet over sin vibrafon grundlagde etiopiske Mulatu Astatke ethio-jazzen i en hypnotisk blanding af traditionel etiopisk musik, smidig afro-funk, jazzede improvisationer og caribiske vibrationer. Det var en hemmelighed, i hvert fald indtil filminstruktøren Jim Jarmusch brugte Astatkes ethio-jazz til at iscenesætte Bill Murrays evigt lakoniske figur i filmen ’Broken Flowers’ i 2005.

Mulatu Astatke. 18. marts. Pumpehuset, Kbh. V.

Foto: Pr-foto Den amerikanske crooner Michael McDonald er aktuel med albummet Wide Open. Det følger han blandt andet op med en tur over Atlanten, som bringer ham en tur forbi Danmark.

Den amerikanske crooner Michael McDonald er aktuel med albummet Wide Open. Det følger han blandt andet op med en tur over Atlanten, som bringer ham en tur forbi Danmark.

Han kom ind fra kulden

Hvilket comeback, Michael McDonald har gang i! Efter at have været latterliggjort i popkulturen og hængt ud af rockanmeldernes hårde drenge for sin bløde baryton og endnu blødere grooves, er den 66-årige softrock-crooner pludselig hot shit hos yngre generationer.

Manden, der spillede i Steely Dan og The Doobie Brothers i 1970’erne, før han brød igennem som solist med hits som ’Keep Forgetting (Every Time You’re Near)’ i 1982. Siden var hans store øjeblik, da rapper og producer Warren G samplede ham på nummeret ’Regulate’. Indtil nu. Brooklyn-hipsterne i Grizzly Bear og funkmesteren Thundercat har hevet ham i studiet, og nu er han på turné med sit første rigtige album i 17 år. Lige så tilbagelænet og blåøjet soulfuld som altid.

Michael McDonald. 17. marts. Værket, Randers og 18. marts. Store Vega, Kbh. V.