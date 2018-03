Satiregruppen Gigis: »Vi er bare de sjoveste perkere i byen, jo. Eller i landet« De har ramt en nerve i den indvandrer-jokende del af befolkningen med animationsserien om Hassan og hans nørrebroslæng. For satiregruppen Gigis er missionen at lave ’perker-humor’, der kan tages i brug på tværs af pigmenter. Og med deres 82.000 facebook-følgere er de godt på vej. Fredag aften indtager de fem tegneseriefigurer Bremen Teater sammen med deres tilslørede ophavsmænd.

»Det er ikke så tit, at vi får besøg af en krizz (pige, red.)« afslører en fyr i start 20’erne på et nørrebroklingende dansk, da Ibyens udsendte møder Gigis i deres studie, der mere ligner en blanding af internetcafé og klubværelse.

Der har været meget tys tys og hemmelighedskræmmeri forbundet med skaberne af Gigis. Kun folk internt i branchen ved, hvem der står bag stregerne. Derfor er det en overraskelse, at de ikke bærer de genkendelige signaturmasker fra animationsserien, da jeg møder dem i et af Københavns industrikvarterer. Selv om rygterne florerer på de sociale medier, er de fem bagmænd dog ganske fortrøstningsfulde ved, at deres sande identitet ikke slipper ud:

»Der er nogen, der tror, at det er SIVAS! eller Noah Carter, der lægger stemmer til«, griner et andet Gigis-medlem, der heller ikke vil afsløre sit navn. Den beslutning gør sig gældende for hele flokken og har mystificeret Gigis siden 2016.

Fokus skal være på Gigis-universet

Hvad skal hemmelighedkræmmeriet egentlig til for? De fem drenge tygger lidt på den: En spår, at det vil fjerne fokus fra hele Gigis-universet, hvis de opgiver anonymiteten. En anden præciserer, hvor »luksus« det er at slippe for eksponering:

»For os handler det bare om at være kreative fremfor kendte. Vi orker ikke de der akavede samtaler fra folk, der er mere interesserede i, hvem vi er i stedet for i karaktererne. Det er er jo Ali og resten af shababsene, der skal være i centrum, forstååååååår du?«, siger et tredje medlem, hvor diktionen bærer præg af en gennemsyrende københavner-slang. Han ønsker at blive præsenteret som S og har til daglig en rolle som manuskriptforfatter for Gigis.

De andre medlemmer udgøres af et mix bestående af to faste animationstegnere (M og D kalder vi dem), en ekstra manuskriptforfatter og idémand (T) samt én, der lægger stemme og synger musikken til alle Gigis-figurerne (A). De er alle på nær én vokset op sammen i Urbanplanen på Amager. Og tre af dem er faktisk relaterede som fætre.

Fakta Gigis Satiregruppen Gigis producerer animerede tegnefilm, som de lægger op på Facebook, men de har også deres egen kanal på YouTube med over 39.000 abonnenter. Også på streamingtjenesten Spotify kan man lytte til Gigis sange. Fem barndomsvenner står bag Gigis, hvoraf tre er dem er fætre. Deres identitet er anonym. De bærer masker, der ligner tegneseriefigurerne, når de optræder live. Deres sketches har figurerne Ali, Musti, Hassan, Ahmed og Abdi som omdrejningspunkt, hvis liv man følger på Nørrebro. Sproget er karakteriseret ved at være ghettodansk med faste slangudtryk såsom ’Para’ (penge), ’Shababs’ (ven) ’Oralé’ (udråb som bruges i forbindelse med glæde) ’Eow’ (hallo), ’Krizz’ (pige) og ’Flæk’ (sex). De har tidligere haft et radioprogram på P3. Nu har de en ny bog samt TV-serie på vej, der får premiere i 2019. Vis mere

Streetdrenge forever

Gigis, der er en sammentrækning af flertalsformen for G og en forkortelse af badass-vendingen gangster, har i en periode på to år fået slået sit navn fast på den danske comedyscene. Eller sådan da, for de har rent fysisk kun stået på den en enkelt gang tidligere, nemlig under opvarmningsdagene på Roskilde Festival hvor de sidste år optrådte med deres autotunefyldte sange.

Fredag aften leverer de en fusion af sketch, dans og live-setup af tegneseriekarakterne. De skulle oprindeligt have haft deres debut på de skrå brædder allerede i slut januar, men showet på Bremen Teater blev udskudt, for Gigis følte sig ikke klar. Det gør de nu. Med over 10 mio. visninger på YouTube, en ny bog samt TV-serie på vej har figurerne Ali, Hassan, Ahmed, Abdi og Musti formået at drysse ekstra chili på den kebabdanske humor:

»Jeg havde slet ikke regnet med, at vi ville ramme 40+generationen. Men det viser også bare, at dét, som vi laver, er noget helt unikt. Vi er bare de sjoveste perkere i byen jo. Eller i landet«, lyder det fra D.

Hans Gigis-kollega, T, bryder ind med en korrigering og slap-nu-af-attitude:

»I bund og grund er vi bare nogle rigtig gode venner, der opgav vores faste job for at byde ind med noget, som vi mener, Danmark har manglet. Det kan godt være, at Adam og Noah, en anden satiregruppe, har spillet på indvandrergimmicken i et stykke tid, men nu laver de reklamer i en Porsche. Vi omgås stadig med folk fra gaden, og det er derfor, at vi har styr på, hvad der er sjovt«, fortæller T .

Kun én af Gigis-skaberne har fuldtidsjob ved siden af. Resten har opgivet lønmodtager-tilværelsen til fordel for Gigis-eventyret. Forhåbningen er at dyrke og tjene ’para’ på kunsten.

Vi har brugt fucking meget af vores liv i linje 5A.

Unge muser

Gigis inspirationskilde til Ali, Hassan, Ahmed, Abdi og Musti er direkte hentet fra hverdagsanekdoter klippet ud af gademiljøet. Inden satirekarrieren for alvor tog fart, var de en blanding af folkeskolelærer, pædagog og animationstegner-studerende. De har dog bibeholdt kontakten til deres netværk fra ’blokken’. For det er i mødet med de helt unge tosprogede folkeskoleelever, at Gigis kan udvikle deres komik.

Navnlig sproget er vigtigt at fremhæve, mener de fem drenge, da det er kopieret fra de purunges enestående udtryksmåder:

»Vi skaber satire ud fra betragtninger, indvandrerdrenge i alderen 8-15 år har. Det gør vi, fordi man ikke kan finde den slags humor i fjernsynet, og de er mega sjove at høre på. Hverken Omar Marzouk eller andre lignende komikere har kunnet tale det sprog« siger A, det yngste medlem af Gigis.