Tag på guidet historisk søndagstur på Christianshavn og slut af med sild og snaps Hver søndag frem til juli kan du tage på guidet tur rundt på Christianshavn og blive klogere på købstaden, bygningerne og få fortalt gamle sømandshistorier. Turen vil slutte af med Skippersnaps og sildemad på Christianshavns Færgecafé.

Hører du Christian 4.'s navn blive nævnt, ledes tankerne formentligt hen på Børsen, Rundetårn, Regensen såvel som Christianshavn. Der hersker ingen tvivl om, at han var en mand, der satte et solidt aftryk i de københavnske gader, stræder og sågar havneområder.

Men hvad ved du egentlig om Christianshavn? Altså foruden at det er et oplagt sted at nyde sin is på en varm sommerdag. I de kommende måneder (april, maj og juni) kan du hver søndag tage med på guidet tur rundt på Christianshavn og blive klogere på historierne omkring havnen.

Søndagsturene starter ved Christianshavns Færgecafé kl. 10 og varer ca. halvanden time + frokost. Det koster 325 kr. pr. person at deltage (frokost inkluderet i prisen). Den første guidede tur finder sted nu på søndag 15. april.

Historierne lever stadig

I 1618 blev Christianshavn grundlagt. Og selvfølgelig opkaldt efter kongen selv. Ambitionerne var store. Danmark skulle konkurrere med stormagterne og vi skulle have kolonier, mente Christian 4. Gennem 400 år fungerede Christianshavn som stor købstad med handel og industri, og blev ligeledes udgangspunktet for rejser mod Indien, Grønland og andre eksotiske destinationer. Og krige kom havnen heller ikke uden om.

Christianshavn bugner med erindringer og sømandhistorier. Desværre kender de færreste til dem. Derfor inviterer historikerne Hans Kruse Rasmussen og Jens Mandrup Rasmussen til søndagstur for at gøre alle interesserede klogere på mindeværdige mærker og bygninger på og ved havnen.

Turen ender, hvor den startede - på Christianshavns Færgecafé, som vil stå klar med hjemmelavet Skippersnaps og Matrosens frokostbord – og måske endda ledsaget af en sidste sømandshistorie.

Fra Christian 4. til Margrethe 2. Hver søndag frem til juli. Du kan købe din billet her (325 kr.).