Skuespiller Claes Bang: »Der skal ikke flere af de skide biler ind i vores by. Her er for pakket, og folk kører råddent« Han er ikke meget for biler i byen, og havde han en stor pose penge, smed Claes Bang den efter den offentlige trafik.

Hvor bor du?

»Jeg bor på Frederiksberg halvanden meter fra Vesterbro. Vi bor i min kones barndomshjem, der har udsigt over Søndermarken, så der er ikke nogen, der kan kigge ind fra den anden side af gaden. Jeg elsker at bo her. Ikke ti vilde heste kunne hive mig ud af den lejlighed«

Hvad kendetegner dit kvarter?

»Der er ingen tvivl om, at der er en vis konservatisme og pænhed over Frederiksberg. Nørrebro og Vesterbro, som ligger rundt om os, er der mere spjæt i, men jeg er ret vild med, at der er fred og ro. Og så tager det ikke mere end 10 minutter at cykle ind til byen«.

Hvor går du hen og hører musik?

»De sidste par gange er jeg gået rundt om hjørnet til Vega – sidst for at høre LCD Soundsystem. Den der gamle bygning er et pissefedt sted til koncerter. Der er både plads til en del mennesker, samtidig med at det er ret intimt«.

Hvor får man den bedste kaffe?

»Hjemme hos sig selv! Det der kaffecirkus er så fucking opskruet. Jeg er selv en kaffeskraldespand. Jeg kan drikke den dårligste kaffe uden at tænke over det. Hele den der kaffehype med, at bønnerne skal være dyrket det rigtige sted, og mælken skal varmes på den helt rigtige måde... glem det. Bare giv mig en kop snorlige, sort kaffe, så er jeg glad. Det er jo helt absurd at betale 47 kroner for en kop kaffe«.

Folk bliver fuldstændig elektriske. De er sødere ved hinanden, smiler og skubber mindre i bussen

Har du et yndlingssted i København?

»Jeg er ret glad for haven mellem Christiansborg og Det Kongelige Bibliotek. Hvis jeg lige har en halv time inde i byen, kan jeg godt finde på at sætte mig derind med en sandwich. Det er så fredeligt og smukt med de gamle bygninger«.

Har du et hadested?

»Det har jeg helt garanteret. Hmm... Nej, prøv at høre, jeg gider ikke hade noget. Jeg vil være Jesus og et ordentligt menneske, der elsker alt. Spread the love«.

Har du et stamsted?

»Mine gode venner har Granola på Værnedamsvej, hvor vi tit drysser hen. Det er bare ti minutter nede af vejen, og så er det enormt hyggeligt«.

Hvor i byen dufter bedst?

»Det gør der overalt, når foråret sætter ind. Når byen blomstrer og alt, hvad vinteren pakkede ned, bryder frem igen«.

Hvilken årstid synes du bedst om i København?

»Jeg siger altid til folk, der aldrig har været i København, at de skal komme i forårs- og sommermånederne. Mens byen i vinterhalvåret lukker sig helt om sig selv, er den fantastisk sprudlende, når først foråret lander. Folk bliver fuldstændig elektriske. De er sødere ved hinanden, smiler og skubber mindre i bussen. Det føles lidt som om livet vender tilbage efter 5-6 smådøde måneder«.

Hvad er dit yndlingskvarter?

»Jeg elsker de forskellige kvarterer. Det er en lille by med stor diversitet«.

Hvor ville du tage en date med hen?

»Fiskebaren i Kødbyen. Maden er lækker, og der er en virkelig god stemning«.