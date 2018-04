Johns Hotdog Deli har fødselsdag: Det fejres med gratis hotdogs og pilsnere til de 100 første kunder Et helt år er gået og Johns Hotdog Deli i Kødbyen har fødselsdag. Det fejres med gratis fødselsdagshotter og egen pilsner til de hurtigste i morgen fra kl. 14.

Han startede med en pølsebiks på hjul ved Axeltorv, men for et år siden blev hjulene skiftet ud med fast grund, da John Michael Jensen, også kaldet ’hotdoggens nytænker’, åbnede sin biks i kødbyen.

Et helt år er med adresse på Flæsetorvet 39 i Kødbyen nu gået, og det skal selvfølgelig fejres.

I morgen står dagen derfor på fødselsdagsfejring i stor stil, når Johns Hotdog Deli inviterer til gratis hotdogs og pilsner til de 100 første besøgende. Er man ikke en af dem, der når den gratis hotter, kan man trøste sig med, at der vil være gode tilbud at komme efter resten af dagen.

Fødselsdagsfejringen skydes i gang kl. 14 og varer frem til kl. 20 og byder foruden hotdogs og pilsner også på bøfsandwich, fødselsdagskage og rosé til de solrige aftentimer.

Lørdagens program Kl. 14-16: Bøfsandwich og hotdog deli bajer til 50 kr.

Kl. 15: Der serveres fødselsdagskage

Kl. 16-18: Amagerbryghus hotter og en Amager Bryghus Todd The Axeman til 50 kr.

kl. 18-20: Et glas I Am Rosé ved køb af hotdog eller bøfsandwich

Fødselsdagspriser

Nåede du ikke en gratis omgang af Johns byg-selv-hotdogs kan du i stedet stille sulten med en hotdog eller bøfsandwich for en halvtredser - inklusiv biksens egen og nye pilsner (fra Hancock Bryggerierne).

Er du mere til søde sager, kan du se frem til fødselsdagskage kl. 15 og bliver det for hot under den lune forårssol, kan du køle dig ned med et glas I Am Rosé, som følger med ved køb af hotdog eller bøfsandwich sidst på dagen.

En prisvindende pølsemand

De senere år har hotdoggen oplevet en renæssance og den slatne pølse fra bøtten med lunken vand, som man tidligere associerede med en hotdog, er nu blevet til en gourmetdisciplin i rivende udvikling.

Og denne udvikling gør sig også gældende hos Johns Hotdogs Deli. I 2015 vandt han Ibyen-prisen for årets bedste takeaway. Hans hotdogs er nemlig mere end blot en pølse indsvøbt i brød, da der i lige så høj grad er kræset for tilbehøret.

Med byg-selv-hotdog-konceptet får man mulighed for at vælge mellem 9-10 forskellige garniturer, der er blandt andet syltede jordskokker, karamelliseret løgkompot med bacon, peberfrugtrelish og meget andet. Der er også forskellige remoulader ketchup og Johns egne hot sauces.

Fødselsdagsfejring. Kl. 14-20. Johns Hotdog Deli. Flæsketorvet 39, København V.