Sangerinde Mette Mortensen: Som jyde i København er der et eller andet, der fascinerer mig ved de ægte ’københavner-københavnere’

Hvor bor du?

»Efter at have boet seks måneder i London bor jeg p.t. i Tårnby, mens vi venter på at komme ind i vores gamle lejlighed på Islands Brygge. Før London boede jeg mange år på Nørrebro, og det er her, jeg føler mig mest hjemme«.

Hvad kendetegner dit kvarter?

»På Nørrebro bor alle mine venner, og næsten ligegyldigt hvornår jeg går i Blågårdsgade, støder jeg ind i nogen, jeg kender. Jeg elsker Nørrebros stemning, parker, og om sommeren lever folk i gaderne og gør dem til et sted, hvor man bare sidder på jorden og drikker øl«.

»Men det gør mig ked af det, at der har været så mange banderelaterede ting. Jeg synes ikke, at København nogensinde har været et sted, hvor man var utryg ved at gå i gaderne, men i efteråret tænkte jeg over det. Og det er synd«.

Hvilke personer i byen fascinerer dig?

»Som jyde i København er der et eller andet, der fascinerer mig ved de ægte ’københavner-københavnere’, der har deres gang inde i Indre By og går på klubber og fine cafeer, jeg ikke rigtig kender. Det er så langt fra, hvor jeg selv er, og måske er det en illusion, men jeg føler alligevel, at det eksisterer«.

Hvor spiser du takeaway?

»Tandoori Masala på Nørrebrogade! Det er lidt dyrt, men jeg elsker det virkelig. De laver mega god mad«.

Hvor får du tømmermændsmad?

»King of Kebab, der ligger på Nørrebrogade lige for enden af Blågårdsgade. Det er jo det slemmeste sted. Jeg har virkelig været der meget, og det er ekstremt billigt, sådan 15 kroner for en falafel pita. Der er også sket historiske ting i mit liv inde på den kebab. Kvaliteten er ikke så høj, men det har helt klart noget charme. Og meget sent åbent«.

Hvor går du hen og hører musik?

»Vega er et rigtig godt sted. Det er vildt flotte koncertsale og et fedt program«.

Hvad gør dig stolt af København?

»At vi er en så ekstremt smuk by. Der er så meget skønhed i forhold til arkitekturen og vandet inde i byen. I London, hvor Themsen flyder gennem byen, er der jo nærmest giftfare. Men i København er der luft og ikke for kompakt. Alle, jeg tager med hertil, er bare sådan: ’Wow, det her sted. Jeg har lyst til at flytte hertil’«.

Hvor ville du tage din date med hen?

»Måske på King of Kebab. Sådan: ’This is the True Me’! Ej – jeg ville tage ham med på Mangia. En vildt god og hyggelig italiensk restaurant på Vesterbro. Det er næsten den bedste restaurant, jeg har været på. Maden er overdrevet god. Og så tror jeg sgu, at jeg ville foreslå, at vi tog ud på en båd – sådan helt plat. Kanalrundfart eller bådudlejning. Det er den smukkeste måde at se København på«.

Har du et stamsted ud over kebabben?

»Det er faktisk meget rigtigt, at det er mit stamsted, mere end at jeg har en stambar. Jeg er meget mere madcraver, end jeg er alkoholcraver. Men jeg har været en del på bodegaen Café Haraldsborg på Bryggen. Her må man ryge indenfor og spille billard, og jeg kan godt lide, når det er en rigtig bodega også med gamle mennesker, så der ikke kun er unge«.

Hvis du fik en stor pose penge, hvad ville du så forandre i byen?