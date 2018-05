Guide til Art Week: Kunsten indtager København morgen, middag, aften og nat Ballet, kunstkoncert, morgenmad, afterparty, gallerirundtur på cykel – der er tilbud til både de morgenfriske og natteravnene, når kunstugen Cph Art Week slår sig løs i store og små byrum fra tirsdag 22. maj og ugen ud.

Åbningsfest på Kunsthal Charlottenborg og Apollo Bar

Ingen kulturuge uden åbningsfest, og det gælder også for Cph Art Week!

Ugen skydes i gang på Kunsthal Charlottenborg og Apollo Bar, hvor aftenen vil hvirvle sig op i kunstfærdige højder med taler af blandt andre Københavns kulturborgmester, Niko Grünfeld, og programdirektør for Cph Art Week Christina Wilson.

Deres verbale kunstudskejelser følges op af Corpus dansekompagni fra den Kongelige Ballet, som opfører ’One One One’, og performances af forskellig art, alt imens ganen kan lade sig smøre med gratis vin fra Vinhanen mellem 18 og 18.30.

Fra 18.30 kan der købes vin, øl og drinks fra Nørrebrew samt en særlig ART MENU, der serveres ved langbordene i gården, når kroppen kalder på en tiltrængt pause.

Åbningsfest Cph Art Week. 22. maj kl. 18.Charlottenborg, Nyhavn 2, Kbh. K. Entre: Gratis

Kreativ workshop på plejecenter

Hvis du tror, at et kunstinteresseret plejehjem er noget med stilleben fra både kunstner og beskueres side, så kan du godt tro om: På Ørestad Plejecenter afholdes 22. maj en kunstworkshop og dialog mellem børn, beboere og kunstnere som de skabende og aktive kræfter.

Ørestad Plejecenter er udpeget af Københavns Kommune som profilplejecenter for kunst og kultur, og i løbet af workshoppen skal de deltagende færdiggøre et kunstværk af de anerkendte billedkunstnere Isabel Berglund og Kristian Devantier.

Man må gerne komme og være med, og man må også gerne komme bare for at kigge på.

Ørestad Plejecenters kreative workshop for hele familien. 22. maj kl. 12-17. Asger Jorns Allé 5, Kbh. S. Det er gratis at være med.

Morgenmad til Gallery Day & Night

Skyd festdagen Gallery Day & Night godt i gang fra morgenstunden, når de deltagende gallerier i byen byder på gratis morgenmad fra kl. 10.

Således kan den lille sult og tørst stilles, mens man får sig en snak med de forskellige gallerister, og når juice- og croissantmætheden indfinder sig, er man optimalt klargjort til en hyldestdag af galleriernes kunnen.

Gratis morgenmad på byens gallerier. 24. maj kl. 10-12 på diverse gallerier i byen.

Hvad laver en gallerist egentlig?

Martin Asbæk har været gallerist siden 2005 og vil til Gallery Day & Night fortælle om hverdagen på et galleri, hvordan arbejdet med kunstnerne foregår, og hvordan han promoverer deres kunst via messer og kuraterer udstillinger.

Mød galleristen Martin Asbæk. 24. maj kl. 12 og 14. Martin Asbæk Gallery, Bredgade 23, Kbh. K.

Artist talk: kunstner OG kurator?

Hvordan lykkes man med både at være skabende kunstner og samtidig kurator for sine kolleger uden at miste sin selvtillid, kreativitet og ende i bitchfight?

Det vil de tre billedkunstnere Erik Steffensen, Christian Vind og den østrigske billedkunstner Eva Schlegel fortælle om på Galleri Bo Bjerggaard.

I løbet af samtalen får man indblik i de svære beslutninger om tilvalg, fravalg og om at skære i kunstnerkollegers foretrukne udvalg. ’Kill Your Darlings’ i billedkunstens verden.

Efter artist-talken kan man tage et kig i galleriet, hvor Eva Schlegel selv er udstillingsaktuel.

Kunstneren som kurator. 24. maj kl. 16.30-17.30. Galleri Bo Bjerggaard, Flæsketorvet 85A, Kbh. V.

Kontraster mødes i kunst og musik

Producer og DJ Why Be alias Tobias Lee går denne aften sammen med billedkunstneren Nanna Abell om at skabe et musikalsk-kunstnerisk samarbejde.

Why Be bevæger sig på den danske elektroniske musikscene som en kunstner, der arbejder i et forvredent trancefelt mellem grime, techno og urovækkende sci-fi-soundscapes.