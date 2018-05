Skuespiller Johanne Louise Schmidt: »Det er en del af charmen ved Amager: at det hele er lidt skramlet og uprætentiøst«

»Når det er godt vejr, og byen virkelig kommer til live, tænker jeg, at det må være så fedt for turister at holde ferie i København. Fordi københavnerne virkelig er gode til at bruge og nyde byen, især når der er godt vejr. Det kan godt gøre mig lidt stolt«.

Hvad mangler København?

»En ulempe er, at alt er så dyrt. Især at bo her. Og det er synd, for det skaber en opdeling. Vi var enormt heldige at kunne få fat i vores lejlighed, men sådan er det jo slet ikke for alle. Det kan virkelig være en kamp at finde noget at bo i, og det kan ekskludere mange. Det er ærgerligt«.

Hvis du var borgmester i København for en dag, hvad ville du så diktere?

»Jeg ville genindføre betalingsringen. Det er ærgerligt, at den ikke blev til noget. Det er min oplevelse, i hvert fald i de 12 år jeg har boet her, at der er kommet flere og flere biler i byen. Det kunne en betalingsring måske afhjælpe«.

Hvordan ville du beskrive København for en, der aldrig har været her?

»Det er en lille storby med en masse kontraster. Der er så mange forskellige åndehuller, som det er overskueligt at nå. Du kan cykle til stranden, sidde i naturen, tage til Nørrebro og gå til koncert på Stengade. Det er en venlig og tilgængelig by, hvor du kan cykle rundt til alt«.