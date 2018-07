Dagens jazzanbefaling: Gadeorkesteret tager (endnu engang) plads ved Vandkunsten i eftermiddag

Gribende musik med ’Nulle’ på gadeplan

Har der været en festival siden 90erne, hvor de ikke har spillet ved Vandkunsten? Elith ’Nulle’ Nykjær på syngende klarinet og Verdensorkestret med jordnær rytmisk lyd og metertyk stemning. Denne konstellation er indbegrebet af melodisk gribende musik på gadeplan, og intet andet sted i byen får man den samme atmosfærefyldte oplevelse end på gadehjørnet ved Vandkunsten, hvor der altid er fyldt med lyttende mennesker og kolde fadøl.

Nulle og Verdensorkestret. Søndag 15. juli kl 15. Vandkunsten.

Tim Berne har kanter at slå sig på

Hvis man ikke har fået nok udfordring og er blevet sløv af de foregående ni dages festival, så kan man altid tildele sig selv nogle musikalske kindheste og lussinger ved at opsøge den amerikanske saxofonist Tim Berne. Her er der altid musikalske kanter at slå sig på, men også skønhed at forundres over.

Under festivalen er han bl.a. aktiv med sin danske konstellation, SIN. Og vist er det et scoop at opleve legenden Tim Berne i den lille Cafe Mellemrummet med trommeslager Peter Bruun, bassist Peter Eldh og trompetist Kasper Tranberg.

Tim Berne’s SIN (Bruun/Eldh/Tranberg). Søndag 15. juli kl.15. Cafe Mellemrummet.