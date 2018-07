Roskilde-aktuelle Peter Sommer: »Folk klager over benzinpriserne, men køber en kop kaffe til 45 kroner. Fucking kaffe«

Hvor bor du?

»Jeg bor på Ingolfs Allé 2300 København S. Det er et sted med mange dobbeltvillaer. I gamle dage kaldte man det Klogerup, fordi husene var bygget til folkeskolelærere, der arbejdede på Sundbyøster Skole. På min vej voksede Klaus Rifbjerg op, og i kvarteret boede Stangerup-familien også. Jeg er selv stor Henrik Stangerup-fan, så det synes jeg er sjovt«.

Hvor går du hen og spiser?

»For tiden spiser jeg ofte på Christianshavns Bådudlejning. Både formiddag, middag og aften. Det er mit stamsted. Det er et helt utrolig skønt sted tæt på vandet. Der sker hele tiden noget. Og så spiser jeg ofte på Ingolfs Kaffebar. De har god morgenmad og lækre sandwich. Om søndagen har de tit sådan noget mormormad, hvor man kan tage hele familien med«.

Jeg bliver ofte mindet om, hvor meget denne by tiltrækker særlinge

Hvor får man den bedste kaffe?

»Jeg ved stadig ikke, hvad jeg skal kalde det – cappuccino, café au lait eller en caffelatte? Det går jeg ikke dybere ind i. Hvis jeg står sammen med en anden, bestiller jeg bare det samme som vedkommende. Det har ikke krystalliseret sig så meget ud for mig, hvad kaffe er. Det er en situation, hvor jeg har brug for at få udvundet noget af mokkabønnen«.

»Det er ikke for at forsimple det, men jeg er ligeglad. Folk klager over benzinpriserne, men køber en kop kaffe til 45 kroner. Fucking kaffe. Jeg vil ikke sige, at det hidser mig op, for det gør det ikke, men det undrer mig, hvem der har prissat og launchet kaffe på den måde i Danmark. I mange andre lande får du fin kaffe til en euro«.

Hvor finder du eventyr i København?

»Det er ret sent gået op for mig, hvor meget København er en havneby, og hvor tæt man er på havet. Eventyr for mig er, at en god ven inviterer mig ud på en sejltur. Det kan jeg godt lide. Det er en helt anden måde at komme rundt i byen på«.

Hvad gør dig stolt over København?

»At der findes så mange mennesker, der er friske og åbne. Det er nogle, der vil noget med deres liv. Dem møder man jo også i alle mulige andre byer, men jeg bliver ofte mindet om, hvor meget denne by tiltrækker særlinge«.

Hvor går du i byen?

»Åh, det spørgsmål frygtede jeg, for jeg har et liv med fire børn. De går senere og senere i seng, så jeg kommer ikke så meget ud. Jeg har set et par koncerter på det nye spillested Hotel Cecil. Der har jeg fået nogle gevaldig gode drinks og øl«.

Hvornår har du mest lyst til at flytte?

»Når jeg kører bil i myldretiden, hvor alt går i stå, og det bliver tydeligt, at vi er for mange mennesker på for lidt plads«.

Hvad ville du vise udenlandske gæster?

»Jeg ville præsentere dem for Henrik og Marlene, som er værtsparret på Ingolfs Kaffebar. De er de mest overjordisk inspirerende mennesker og kan tale med alle. Hvis gæsterne landede i Kastrup og kørte ind ad Amagerbrogade, ville det være oplagt lige at smutte forbi«.

»Måske vi skulle fortsætte den modsatte vej og cykle en tur på Amager Fælled. Det er jeg selv begyndt på. Nogle siger, at det er ligesom at være ude i skoven. Det bider en østjyde ikke på. Jeg er mere til tung, dyb bøgeskov«.

Hvordan bruger du bedst en solskinsdag i København?

»Cykle på Fælleden, bade på Helgoland eller Sneglen i Kastrup Søbad og spise på Christianshavns Bådudlejning med min familie«.