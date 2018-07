Ungdomsrabat til feel good-jazz i Skuespilhuset: »Fremtidens lyttere skal have mulighed for at komme ud og opleve de her stjerner«

Egentlig ligger billetpriserne mellem 300 og 500 kroner, når jazz-musikerne Kurt Elling, Cæcilie Nordby og Monty Alexander fra onsdag til fredag spiller koncert i Skuespilhuset på Store Scene.

Og det er »relativt dyrt«, hvis man »er studerende, som typisk ikke har så mange penge«.

Det mener i hvert fald musikproducent fra The Great Dane Christian Brorsen, der har arrangeret de tre koncerter i forbindelse med dette års Copenhagen Jazz Festival, der netop nu er i gang.

Derfor tilbyder de nu alle unge under 26 år mulighed for at købe billetter til de tre store jazz-koncerter for 100 kroner per koncert.

»Fremtidens lyttere skal have mulighed for at komme ud og opleve de her stjerner«, lyder det fra Christian Brorsen.

»Når de så om fem eller seks år er færdige med deres uddannelse, kommer de tilbage som fuldt betalende gæster. Det er simpelthen for at sikre, at der er en fødekæde af folk, der gerne vil høre jazz«.

Den amerikanske sanger Kurt Elling optræder onsdag 11. juli, og danske Cæcilie Nordby giver koncert dagen efter. Jazzpianisten Monty Alexander, der oprindeligt stammer fra Jamaica, spiller fredag 13. juli. Alle koncerterne begynder klokken 20.00.

Unge holder sig væk fra dyre koncerter

Har tilbuddet for de unge under 26 år også noget at gøre med, at den her gruppe typisk er underrepræsenteret ved jazz-koncerter?

»Nej, det kan man ikke sige. Der faktisk rigtig mange i den her gruppe, der lytter til jazz. På den måde kan man sige, at jazzen skiller sig lidt ud i forhold til andre musikgenrer, fordi der både er et ungt publikum og et gammelt publikum«, fortæller Christian Brorsen.

»Men man kan sige, at de unge ikke nødvendigvis går til de koncerter, der koster nogle flere penge. Der er de unge generelt underrepræsenteret«.

Så det handler mere om, de unge bliver væk fra koncerter, hvor prisen ligger i den høje ende, end at de generelt bliver væk fra jazz-musikken.

»Ja. Man er ikke nysgerrig på samme måde, når billetterne koster mange penge. De dyre koncerter kræver, at man føler sig mere sikker. Og så får man ikke nogen unge ind, som skal have sig en musikalsk overraskelse«.

Har det også noget at gøre med, at de her koncerter ellers er svære at få udsolgt?

»Nej, det er det sådan set ikke. Det er en beslutning, vi har truffet for lang tid siden - og vi gjorde det samme sidste år«, lyder det fra Christian Brorsen.

Han forklarer samtidig, at der stadig er billetter at få, selv om koncerterne ligger lige om hjørnet. De kan enten købes online eller fysisk i Skuespilhuset.